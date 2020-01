Chi è Rodrigo Alves? Età, altezza, prima, oggi, biografia e Instagram

Chi è Rodrigo Alves? Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo perché è una socialite che ha partecipato a diversi reality show in Spagna, Brasile, Inghilterra, Italia e in altri paesi. Famoso e popolare in tutto il mondo con il soprannome Ken umano, grazie ai suoi numerosi interventi di chirurgia estetica e chirurgia plastica per somigliare al compagno di Barbie, oggi ha deciso di intraprendere un percorso di transizione per diventare donna. Prima Ken umano e ora Barbie. Scopriamo insieme l’età, l’altezza, la biografia e la carriera della socialite brasiliana di origini britanniche.

Rodrigo Alves – Foto: Instagram

Chi è Rodrigo Alves? La biografia

Rodrigo Alves, il Ken di Barbie – Foto: Facebook

Rodrigo Alves è nato il 30 luglio 1983 a San Paolo, in Brasile, da madre inglese e padre brasiliano. Alto 175 cm, pesa 70 chili ed è entrato nei Guiness dei primati per le sue numerose operazioni. La sua è una famiglia benestante che possiede diverse proprietà a Puerto Banus in Spagna. I suoi nonni gli hanno lasciato una pensione talmente alta da permettergli di vivere di rendita. Si è laureato a Londra in Public Relations e vive tra la capitale inglese, Los Angeles e Marbella. Ha creato tutta la sua fortuna e fama sul suo aspetto fisico ed estetico: si è sottoposto a tantissimi interventi di chirurgia plastica e chirurgia estetica. Proprio a causa di alcune complicazioni post intervento, Rodrigo ha rischiato di morire.

Si è rifatto le labbra, gli occhi, l’arcata sopracciliare, gli zigomi, la dentatura e perfino i capelli. Si è dichiarato asessuato e non gradisce il contatto fisico.

Rodrigo Alves – Foto: Facebook

Nel 2018 avrebbe speso qualcosa come 8mila sterline per un intensivo trattamento antirughe, 50mila per il setto nasale (intervento che gli è quasi costato la vita), 3mila per la liposuzione alla mandibola, 10mila per le protesi pettorali, 22mila per gli addominali (finti), 7mila per tonificare le braccia, 5mila per i capelli (per cui ha fatto un trapianto), 7mila per la liposuzione laser sul corpo, 6mila per le gambe, e ulteriori 3mila sterline per scolpirne l’aspetto (polpacci compresi).

Chi è Rodrigo Alves? La carriera

Rodrigo Alves è anche un cantante: ha pubblicato diversi singoli, tra cui Plastic World con la collaborazione di Giacomo Urtis. Ha partecipato come concorrente al Big Brother inglese e ha partecipato come guest star al Grande Fratello di Barbara D’Urso.

Rodrigo Alves con Barbara D’Urso – Foto: Instagram

A fine 2019 aveva cambiato di nuovo acconciatura, a tal punto che molti fan italiani avevano sottolineato che somigliava molto a Ilary Blasi. Il Ken umano sfoggiava una chioma più lunga e un colore molto trendy. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip inglese Rodrigo Alves aveva categoricamente smentito questa somiglianza al look di Ilary.

Poi a inizio 2020 ha annunciato di voler diventare donna, sottoponendosi a una delicata operazione ai genitali. Rodrigo ha quindi definitivamente detto addio al Ken umano per diventare Barbie.

“Sono conosciuta come Ken – ha detto Roddie al Mirror -, ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali – ha aggiunto al tabloid britannico -, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. Sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile. Ora il mio corpo si adatta alla mia mente. A porte chiuse vivo come una donna da mesi, ma sono uscito allo scoperto da poco”.

Roddy ha poi aggiunto al Mirror: “Presto farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Quello sarà il passo finale. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone, credo entro fine mese. Presto sarò in grado di indossare abiti che mostrano la mia scollatura. Sono molto emozionata. Subirò diversi interventi chirurgici di femminilizzazione. Sarà un’incisione nella parte superiore del mio cuoio capelluto, e attraverso ciò il dottore rimodellerà la mia fronte, mi farà un lifting degli occhi, un lifting delle labbra e un lifting della parte centrale del viso. Farò anche rimuovere il pomo di Adamo, modificherò la mascella e il mento”.

Per poi aggiungere: “Adesso le persone sono più consapevoli di cosa significhi essere transgender. Spero solo che le persone possano accettarmi come donna e non giudicarmi o ridicolizzarmi”.