Chi è Sabina Ricci? Età, biografia, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che ha incuriosito i cavalieri del parterre maschile.

Sabina Ricci- foto instagram.com

Chi è Sabina Ricci? Biografia e vita privata

Sabina Ricci è nata a Roma sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ma quanti anni a Sabina di Uomini e Donne? La dama è nata il 30 settembre del 1968.

Non si sa molto della sua vita, fatta eccezione che si è laureata in Scienze Politiche ed è stata sposata (ma non ha avuto figli dal precedente matrimonio).

Sabina è una grande amante degli animali e per questo ha scelto di intraprendere una filosofia vegana a tavola.

Sabina Ricci: Lavoro

Sabina Ricci- foto instagram.com

Sabina Ricci non ha intrapreso un percorso lavorativo pertinente alla laurea in Scienze Politiche, ma si è dedicata al fitness. Oggi lavora come insegnante e Athelic Coach per numerose palestre.

La sua passione per gli animali e in particolare per i cani l’hanno portata a diventare una dog sitter.

Sabina Ricci a Uomini e Donne

Sabina Ricci Uomini e Donne- foto instagram.com

Sabina Ricci arriva nel parterre femminile di Uomini e Donne durante la stagione televisiva 2020-2021, incuriosendo molti cavalieri in studio.

La donna ha iniziato a frequentare Biagio di Maro e a dividere le attenzioni dell’uomo con Gemma Galgani e Maria Tona ma, nonostante la storia procedesse per il meglio, i due hanno interrotto la conoscenza.

All’interno del people show, poi, la dama ha conosciuto meglio anche Paolo Gozzi, ma le cose non sono andate bene.

Sabina ha iniziato a conoscere Claudio e i due hanno dichiarato di trovarsi molto bene l’uno con l’altro. Anche con lui ha deciso di chiudere e ha iniziato a conoscere Nicola. L’uomo, però, ha cercato uno spiraglio.

Sabina Ricci: Instagram

Sabina Ricci ha un profilo privato Instagram molto seguito, anche grazie alla sua partecipazione al people show pomeridiano di Maria De Filippi.