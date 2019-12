Chi è Sabrina Salerno? Età, altezza, biografia e carriera della cantante e attrice

Chi è Sabrina Salerno? Dove e quando è nata? Quanti anni ha? Chi è suo marito? Quanti figli ha? Conosciamola meglio, scoprendo la biografia, la carriera e la vita privata della celebre icona sexy degli anni Ottanta.

Sabrina Salerno in costume – Foto: Facebook

Chi è Sabrina Salerno? Biografia della cantante e attrice

Sabrina Salerno – Foto: Facebook

Sabrina Salerno è nata a Genova, sotto il segno dei Pesci, il 15 marzo 1968. Sua madre faceva l’infermiera, per questo è cresciuta a Sanremo coccolata dai nonni (con cui è rimasta dai 5 ai 14 anni). Alta 1,75 m, fisico statuario e viso sensuale per la bellissima showgirl e attrice. Tornata a Genova, durante gli studi al Liceo Linguistico “Cesare Pavese” ha partecipato a un concorso di bellezza vincendo il titolo di Miss Lido, che negli anni aveva avuto tra le sue vincitrici anche Sophia Loren.

Chi è Sabrina Salerno? Carriera della cantante e attrice

Sabrina Salerno – Foto: Facebook

Sabrina Salerno ha iniziato la sua carriera come modella. Dopo aver vinto il titolo di Miss Liguria, ha partecipato a Miss Italia 1984. Ha esordito in televisione nel 1984 nel programma W le donne condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana, continuando l’anno successivo, affiancando Johnny Dorelli nel popolare show del sabato sera Premiatissima sulla neonata Canale 5. Ha poi debuttato come cantante nel 1986 con il singolo Sexy Girl, prodotto da Claudio Cecchetto, riscuotendo grande successo in Italia, Germania, Australia e in altri paesi europei, venendo scelta come sigla del Festivalbar 1986. Ha poi preso parte come cantante e showgirl ad altri due varietà di Canale 5: Grand Hotel (1986) e SandraRaimondo Show (1987) con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Sabrina Salerno – Foto: Facebook

Negli anni ’80 ha raggiunto il successo internazionale grazie all’album d’esordio Sabrina che oltre al primo singolo Sexy Girl conteneva nuovi brani e cover che riscossero successo internazionale, prima su tutte Boys (Summertime Love) e Hot Girl. Tra il 1986 e il 1987 ha recitato come attrice nelle pellicole Grandi magazzini e Le foto di Gioia, insieme al telefilm Professione vacanze. Ha poi pubblicato altri album di successo, tra cui Super Sabrina e Over the pop. Ha poi partecipato insieme con Jo Squillo al Festival di Sanremo 1991 con la canzone Siamo donne e ha in seguito debuttato a teatro grazie alla commedia I cavalieri della tavola rotonda, dove interpretava, accanto a Tosca D’Aquino, Gianfranco D’Angelo e Daniele Luttazzi, il ruolo della Fata Morgana.

Ha poi partecipato come showgirl e ospite vip a diversi programmi tv oltre ad aver dato vita a diversi tour mondiali e ad aver lanciato altre hits di successo. Ha venduto oltre 20 milioni di dischi!

Chi è Sabrina Salerno? Vita privata della cantante e attrice

Sabrina Salerno con il marito e il primogenito – Foto: Facebook

Sabrina Salerno ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore e compositore francese Pierre Cosso. Nel 1993 ha incontrato e conosciuto l’uomo della sua vita per questioni lavorative. All’epoca entrambi erano fidanzati. Chi è il suo principe azzurro? Enrico Monti, imprenditore che gestisce la Tessitura Monti, fondata nel 1911 dal nonno Bruno. Dalla sua bellissima love story con Enrico è nato Luca Maria Monti il 2 aprile 2004. Nel 2006 si sono uniti in matrimonio. I tre vivono a Mogliano Veneto in provincia di Treviso, in una bella villa immersa circondata dal verde.