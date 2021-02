Chi è Samantha Curcio? Biografia, età, peso, lavoro, Instagram e curiosità sulla tronista di Uomini e Donne che ha rivoluzionato l’idea di “tronista”.

Samantha Curcio- foto instagram.com

Chi è Samantha Curcio? Biografia, età, peso e vita privata

Samantha Curcio è nata a Sapri (provincia di Salerno) il 12 ottobre 1990 sotto il segno della Bilancia e lì è cresciuta prima di trasferirsi nella Capitale per motivi di studio.

Fin da bambina, Samantha ha lottato con il peso ideale e l’idea di bellezza legata al fisico asciutto e longilineo.

“Da sempre, mi sono sentita una diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina e neanche una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa. Nonostante questo, cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta…[…]”.

“[…] A 15 anni, il peso da portarsi dietro era di 90 kg che camuffavo con grande furbizia, indossando pantaloni di due taglie più grandi. Comunque io, quei chili, li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti come la capacità di andare oltre quello che si vede da fuori e il dover diventare simpatica e acuta, perché al liceo, se non ce la fai con la bellezza, consensi e comitiva, devi sudarteli con il carisma”.

Quello che si capisce dal suo video di presentazione è che non ha avuto molta fortuna in amore, soprattutto per via del suo peso. Addirittura la sua prima cotta le consigliò di dimagrire.

Le insistenze della società e le sue pessime esperienze amorose l’hanno portata a dimagrire: “Sono arrivata anche a pesare 48 kg, poi mi sono detta: perché mi devo piegare a una società che mi vuole magra. Quindi che si fa? Inizia ad amarti da sola, giorno dopo giorno, più di chiunque altro […]Ho capito che la felicità arriva quando capisci che ognuno di noi ha qualcosa che nessun altro al mondo: la sua unicità […]”.

Samantha Curcio: Lavoro

Samantha Curcio ha frequentato il liceo della sua città e ha proseguito gli studi a Roma, intraprendendo gli studi in giurisprudenza presso La Sapienza.

Dalle poche informazioni reperibili in rete, sembra che Samantha lavori al Meeting place bar di Roma dal 2012.

Samantha Curcio a Uomini e Donne

Samantha Curcio- foto wittytv.it

Samantha Curcio siede sulla sedia rossa più ambita di Italia dopo la scelta di Davide Donadei e Sophie Codegoni.

Il percorso della nuova tronista corre parallelamente a quello dei suoi colleghi di trono, Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone.

A Uomini e Donne, Samantha vorrebbe trovare il suo principe, quello che completerà il suo castello fatto di amore, quello della famiglia e degli amici.

Samantha ha conosciuto meglio Michael (che si è autoeliminato subito) e Ugo (che dice di essersi trovato bene con lei).

Alle prime battute del suo percorso, la tronista ha discusso pesantemente con Armando Incarnato, uno dei protagonisti del trono over. Perché? Samantha ha espresso un parere negativo sul cavaliere.

Samantha Curcio: Instagram

Samantha Curcio- foto instagram.com

Samantha Curcio non sembra avere un profilo ufficiale su Instagram, ma la sua partecipazione a Uomini e Donne ha visto nascere tantissime pagine fanpage.