Chi è Samuel Baiocchi? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Chi è Samuel Baiocchi? Data di nascita, età e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne tornato nell’edizione 2019.

Samuel Baiocchi- foto facebook.conm

Chi è Samuel Baiocchi? Biografia, lavoro e vita privata

Samuel Baiocchi nasce a Bologna il 1971 e si diploma all’Istituto ITIS A. Pacinotti. Subito dopo intraprende l’attività di imprenditore edile.

Il cavaliere bolognese si occupa di progettazione e ristrutturazione nell’azienda edile Gioss SRL di Zola Predosa.

Della sua vita privata non si sa molto, fatta eccezione che è stato sposato ed è padre di due figli, Matteo e Giulia.

Samuel Baiocchi a Uomini e Donne

Samuel Baiocchi a Uomini e Donne- foto twipu.com

Samuel Baiocchi entra nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne nel 2015 e attira subito le attenzioni di Elga Profili e Barbara De Santi.

La conoscenza tra Samuel Baiocchi ed Elga è diventata sempre più intensa tant’è che il cavaliere l’ha fatta conoscere ai parenti.

Elga ha fatto un passo indietro come forma di tutela dalla volontà di Samuel di continuare la frequentazione senza affrettare i tempi.

In un secondo momento, però, la dama ha preferito chiudere la conoscenza con lui e il bolognese ne ha approfittato per conoscere altre dame.

Il percorso di Samuel è stato minato dalla segnalazione di Giulio, un collega di parterre, il quale ha spiegato di aver visto delle foto che ritraevano l’uomo in compagnia di una donna.

La situazione incerta del cavaliere bolognese ha spinto la redazione a non invitarlo più in studio, anche se Samuel non ha capito le ragioni di tale decisione.

“Non sono più stato chiamato dalla redazione, ma non sono assolutamente arrabbiato, devo solo ringraziare Maria e tutto lo staff che mi hanno sempre trattato nel migliore dei modi regalandomi un’esperienza davvero unica”.

Nel 2019, però, Samuel Baiocchi è tornato a far parte dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne per trovare l’Amore.

Ben presto il pubblico ha bypassato il passato di Samuel Baiocchi a Uomini e Donne, con chi era uscito e chi corteggiava e ha iniziato a seguire da vicino le sue conoscenze.

Il cavaliere ha iniziato a frequentare Anna Tedesco, ma tra i due le cose non sono andate per il meglio e Samuel ha preferito chiudere perché non ha percepito passione nel bacio della dama.

Samuel Baiocchi: Instagram

Samuel Baiocchi- foto facebook.com

Samuel Baiocchi ha un profilo Instagram seguito da molto followers, ma il suo account risulta privato. Diversa è la situazione su Facebook che permette di sbirciare qualche sua foto.

Da quello che trapela dai social, infatti, Samuel ha molte passioni, tra le quali spiccano la pallacanestro, il calcio e la Juventus.