Chi è Sandra? Biografia, età e curiosità sulla dama del trono over di Uomini e Donne arrivata in studio per conoscere Nicola Vivarelli.

Sandra di Uomini e Donne- foto lamiaombra.it

Chi è Sandra? Biografia, età e curiosità

Sandra è una dama del trono over arrivata a Uomini e Donne per corteggiare il giovane interesse amoroso di Gemma Galgani.

È una donna bella e curata che non ha voluto rivelare la sua età, nonostante la domanda dell’opinionista Gianni Sperti.

Da quello che è emerso in studio, sappiamo che Sandra ama lo sport a tal punto da allenarsi proprio come una professionista.

Non sappiamo molto della vita professionale della donna, ma ha dichiarato di aver lavorato sulle navi da crociera ed è diventata assistente di volo.

Sandra a Uomini e Donne

Sandra arriva in studio durante le ultime battute della stagione 2019-2020 di Uomini e Donne per conoscere Nicola Vivarelli.

La donna ha provato più volte a lasciare il numero al giovane corteggiatore di Gemma Galgani, dicendo di preferire gli uomini più giovani di lei.

Nonostante la bellezza di Sandra e la sua età (minore rispetto a quella di Gemma e maggiore rispetto a quella di Sirius), il ragazzo ha rifiutato perché interessato alla dama torinese.

Forse Sandra non è riuscita a catturare l’interesse di Nicola, ma ha sollecitato la curiosità del parterre e del pubblico a casa.

Al momento non sappiamo se ritroveremo la dama tra i protagonisti della prossima edizione di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere.