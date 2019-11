Chi è Sara Affi Fella? Biografia, carriera e curiosità dell’ex tronista di Uomini e Donne

Chi è Sara Affi Fella? Quando e dove è nata? Cosa fa dopo il Uomini e Donne? Dopo l’inganno ordito con l’ex compagno Nicola Panico, ormai, il pensiero corre a lei ogni volta che succede qualcosa di strano negli studi del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Conosciamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Sara Affi Fella, dalla partecipazione a Temptation Island alla sua carriera di influencer e modella.

Chi è Sara Affi Fella? La biografia

Sara Affi Fella nasce a Sesto Campano in provincia di Isernia l’11 luglio del 1996 e, dopo il diploma, si trasferisce a Roma dove si iscrive all’università.

Ancora adolescente, si fidanza con il calciatore dell’US Venadro Nicola Panico e con lui partecipa a Temptation Island nel 2017. I due si lasciano dopo una storia di cinque anni, salvo poi tornare insieme e lasciarsi di nuovo.

L’ex Miss Curvy 2014 decide così di vestire i panni di tronista nel trono classico di Uomini e Donne, conoscendo Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni.

Sara trova l’amore apparentemente con Luigi, ma i due si lasciano dopo appena due settimane dalla scelta. La ragazza inventa scuse improbabili per non vederlo e non dargli spazio nella sua vita.

Lo scandalo a Uomini e Donne

La verità è che la bella molisana è sempre stata legata al calciatore e aveva accettato la proposta della redazione di Uomini e Donne per pura visibilità.

Il piano salta quando Sara decide di lasciare Nicola e di intraprendere una storia con Vittorio Parigini, calciatore del Toro.

Nicola medita vendetta e racconta tutto alla redazione di Uomini e Donne e a Maria De Filippi. L’indignazione è tale da creare un vero e proprio scandalo che provoca una battuta d’arresto alla popolarità di Sara.

I follower spariscono, la sua agenzia l’abbandona e i brand sciolgono qualsiasi tipo di accordo. Anche Vittorio Parigini prende le distanze da lei.

L’ex tronista prova a ribattere e a correre ai ripari, ma le sue scuse non saranno sufficienti a rimetterla in piedi.

Le novità del 2019

La studentessa molisana è tornata sui social col nome Sara Affi Fella 2.0, ha riattivato il suo vecchio account e ha chiesto pubblicamente perdono a tutti, la redazione, il pubblico e Maria De Filippi.

Anche se il pubblico non l’ha perdonata ancora (e lei continua a recriminare un comportamento diverso per “casi” simili al suo), la ragazza sembra decisa a riprendere in mano la propria vita.

Sara conferma di aver voltato pagina e aver cominciato una relazione con Francesco Fedato, calciatore del Trapani ora militante nel Gozzano.

Myriam