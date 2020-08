Chi è Selvaggia Roma? Altezza, peso, rifatta, prima e dopo, Intagram, Temptation Island

Chi è Selvaggia Roma? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanto pesa? Che lavoro fa? Diventata nota prima come corteggiatrice dell’ex tronista Alessio Lo Passo a Uomini e Donne e poi come concorrente insieme con il suo allora fidanzato Francesco Chiofalo a Temptation Island, Selvaggia Roma è oggi una web influencer e model fitness molto popolare sul web. Dai tempi di Uomini e Donne a oggi, Selvaggia è cambiata molto poiché si è rifatta sia il seno sia le labbra. Come era prima e dopo? Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Selvaggia Roma – Foto: Instagram

Chi è Selvaggia Roma? La biografia

Selvaggia Roma – Foto: Facebook

Selvaggia Roma è nata il 29 ottobre del 1990, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Roma, ma ha origini arabo-cubane. Alta 170 cm, pesa 55 chili, fisico perfetto e sguardo accattivante. Ama molto lo sport e la danza, che ha praticato per anni. Inoltre, è appassionata di viaggi, tatuaggi e ha un gatto di nome Poldo. Sul polso sinistro ha la scritta Never weak, sul bracco sinistro ha un tribale e su quello destro una scritta in arabo. Inoltre, ha scritto Per l’eternità sulla schiena.

Chi è Selvaggia Roma? La carriera

Selvaggia Roma – Foto: Facebook

Nel 2011 ha corteggiato Alessio Lo Passo a Uomini e Donne, dove è stata duramente attaccata per aver preso parte al video musicale del brano Li lascio fare del rapper Diluvio, dove appariva in atteggiamento provocante e quasi senza veli. Eliminata dal programma si è fidanzata con Francesco Chiofalo (attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi) insieme al quale ha partecipato al reality Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Nel 2019 ha lanciato insieme a Dany De Santis e Sonya Queen il brano musicale Dammi Un Mojito. Oggi lavora come web influencer e model fitness, grazie soprattutto a Instagram dove è seguitissima (1 milione di followers).

Chi è Selvaggia Roma? La vita privata

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo – Foto: Facebook

Selvaggia è stata prima legata a Luca Muccichini e poi a Francesco Chiofalo. Con quest’ultimo ha partecipato a Temptation Island. Alla fine del programma Selvaggia e Francesco si sono lasciati dopo una convivenza di cinque anni. In seguito Selvaggia ha dichiarato di essere tornata insieme ad un suo ex fidanzato Luca Muccichini, vincitore nel 2010 del concorso Modello d’Italia 2010. Nell’estate del 2019 Selvaggia ha comunicato di essersi lasciata. Durante l’estate 2020 è finita al centro del gossip per un presunto flirt con Alessio Lo Passo, che è stato smentito direttamente dall’ex tronista prima e poi dalla stessa Selvaggia al nostro sito iGossip.it.