Chi è Serena Enardu? Età, oggi, fratello, Pago, Facebook, Uomini e Donne e Instagram stories

Chi è Serena Enardu? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanti figli ha? Diventata popolare grazie ai ruoli di ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu è poi diventata una delle protagoniste dei principali reality show di Mediaset: da Temptation Island Vip al Grande Fratello. Le sue chiacchierate e criticate storie d’amore con l’ex tronista ed ex modello Giovanni Conversano e con il cantante Pago sono sempre finite al centro del gossip nazionale. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Serena.

Serena Enardu – Foto: Instagram

Chi è Serena Enardu? La biografia

Elga e Serena Enardu – Foto: Instagram

Serena Enardu è nata il 19 luglio 1976, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Quartu Sant’Elena in Sardegna. Alta 165 centimetri, pesa 53 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico perfetto. Ha una sorella gemella, Elga, e un fratello maggiore, Gianfranco. Si è diplomata in ragioneria e ha iniziato subito a darsi da fare, per avere una sua indipendenza economica. Per qualche anno ha lavorato in un centro di telefonia e poi ne ha aperto uno tutto suo. Sulla sua nuca ha tatuato la scritta “libera”.

Chi è Serena Enardu? La carriera

Serena Enardu – Foto: Facebook

Serena Enardu è diventata popolare prima come corteggiatrice e poi come tronista di Uomini e Donne. Nel 2011 Serena e la gemella Elga sono state le inviate del tg satirico di Canale 5. Entrambe hanno girato diversi spot pubblicitari. Ha condotto diversi programmi per tv locali e ha curato alcune rubriche per settimanali di cronaca rosa. Nel 2015 Serena, insieme con la gemella Enardu, ha recitato il ruolo di attrice nel film Zoolander 2, al fianco di Ben Stiller e Owen Wilson. Nel 2019 ha partecipato come concorrente a Temptation Island Vip. Nel 2020 è stata concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Chi è Serena Enardu? La vita privata

Pago e Serena Enardu – Foto: Instagram

Serena Enardu è diventata mamma per la prima volta in giovane età di Tommaso. A Uomini e Donne si è innamorata di Giovanni Conversano, ma la loro altalenante storia d’amore si è conclusa tra le polemiche poiché lui la tradì con l’ex corteggiatrice Pamela Compagnucci. Dopo si è innamorata del cantante Pacifico Settembre, in arte Pago. La loro storia d’amore con tanto di tira e molla è finita anche in tv, a Temptation Island e GF Vip 4. A metà maggio 2020 Serena Enardu e Pago si sono lasciati per l’ennesima volta dopo una furibonda litigata.