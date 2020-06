Chi è Silvia Provvedi? Età, altezza, incinta, Giorgio De Stefano, compagno e Instagram

Chi è Silvia Provvedi? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Diventata famosa insieme con la sorella gemella Giulia Provvedi con il duo musicale Le Donatella durante la sesta edizione del talent show X Factor, Silvia Provvedi ha poi preso parte sempre con la sorella a diversi reality show: dall’Isola dei famosi al Grande Fratello Vip. Negli ultimi tempi è finita spesso al centro del gossip nazionale per le sue controverse e chiacchierate love story con l’ex re dei paparazzi italiani Fabrizio Corona e l’imprenditore-boss della ‘ndrangheta Giorgio De Stefano. Insieme con la sorella gestisce il profilo del duo musicale Le Donatella su Instagram. Non ha un suo profilo social. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia e la carriera della cantante, showgirl, web influencer e personaggio tv.

Silvia Provvedi – Foto: Instagram

Chi è Silvia Provvedi? La biografia

Silvia Provvedi è nata il 1° dicembre 1993, sotto il segno zodiacale del Sagittario, a Modena. Alta 165 cm, pesa 55 chili, fisico da pin-up, capelli biondi e occhi chiari, Silvia è legatissima alla sorella gemella Giulia e al fratello deejay Matteo. Dopo la separazione dei genitori, Silvia è andata a vivere con la mamma Monica Alberti. Ha giocato per 10 anni a calcio. Va pazza per i tattoo. Ha un triangolo sul gomito destro, dei cerchi nel braccio destro, una scritta sul braccio sinistro, una “M” sull’anulare della mano destra, un ragno sul petto, una croce sulla schiena e tanti altri tatuaggi.

Chi è Silvia Provvedi? La carriera

Silvia Provvedi insieme con la sorella Giulia hanno dato vita al duo musicale Le Donatella, su consiglio della loro ex coach Arisa, durante X Factor 6. Il loro nome è legato anche al fatto che entrambe adorano la celebre cantante Donatella Rettore. L’8 aprile 2013 è stato pubblicato il loro album d’esordio, Unpredictable. Nel 2015 sempre in coppia le sorelle Provvedi hanno partecipato e vinto l’Isola dei famosi 10. Nell’estate del 2016 hanno fatto il loro debutto come conduttrici televisive presentando Italian Pro Surfer, talent show sul surf in onda in seconda serata su Italia 1.

Nel 2018 hanno preso parte come concorrenti a due programmi televisivi, alla seconda edizione del talent show di ballo Dance Dance Dance, in onda su Fox Life, e alla terza edizione del reality show Grande Fratello VIP. Nel 2019 sono nel cast dello show All Together Now condotto da Michelle Hunziker su Canale 5.

La discografia de Le Donatella

Album

2013 – Unpredictable

Singoli

2012 – Fooled Again

2013 – Magic

2013 – Love Comes Quickly

2014 – Scarpe Diem (feat. Fred De Palma)

2015 – Donatella (feat. Rettore)

2015 – Baby Bastard Inside

2015 – Stop (Don’t Hurt Me)

2015 – Vivere

2019 – Scusami ma esco

2019 – One Love

2020 – Venus (con MATTN, Danko)

Chi è Silvia Provvedi? La vita privata

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi – Foto: Instagram

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono incontrati durante uno shooting per PlayBoy, all’epoca l’ex re dei paparazzi italiani era il direttore artistico della rivista. Da quel momento in poi è scoppiato l’amore tra i due, una relazione molto intensa che dopo soli due mesi li ha portati a convivere. Nel 2016 Corona è finito di nuovo in carcere per i suoi problemi con la giustizia e durante questo lungo e buio periodo Silvia l’ha sempre difeso. La loro relazione però si è conclusa nell’estate 2018, dopo un periodo molto travagliato.

Successivamente Silvia si è innamorata e fidanzata con l’imprenditore-boss della ‘ndrangheta, Giorgio De Stefano, soprannominato Malefix. A fine 2019 Silvia ha annunciato di essere incinta del compagno Giorgio. Il 18 giugno 2020 sono diventati genitori della piccola Nicole.

Il 23 giugno 2020 il fidanzato di Silvia Provvedi, Giorgio De Stefano, è stato arrestato nell’ambito dell’operazione della Dda della Procura di Reggio Calabria, che ha decimato il clan De Stefano, uno dei casati più importanti nel panorama criminale italiano.

Come si legge sul Corriere della Sera: “Giorgio De Stefano è figlio illegittimo di don Paolino, storico capo della famiglia, ma nonostante non avesse una discendenza naturale all’interno della famiglia è stato considerato membro effettivo tanto che i suoi fratelli lo hanno sempre considerato come persona affidabile e capace, tanto da affidargli compiti di primissimo piano. Malefix da anni faceva la spola tra Reggio Calabria e Milano, dove gestisce il ristorante Oro, molto ben frequentato. La sua relazione con Silvia Provvedi non era passata inosservata”.

E poi si legge ancora: “Giorgio De Stefano è accusato così come le altre persone arrestate di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsioni. Negli ultimi tempi, come hanno documento gli uomini dello Sco, il rampollo della famiglia De Stefano era stato chiamato a Reggio Calabria per sanare alcuni contrasti sorti tra alcuni componenti della sua famiglia e i Molinetti, cosca satellite dei De Stefano, nonché suo braccio armato. Luigi Molinetti è stato indagato, assieme ai De Stefano per l’uccisione del procuratore generale della Cassazione Antonino Scopelliti. Le microspie piazzate dalla polizia hanno registrato i contrasti tra Molinetti e De Stefano, dovuti per lo più alla divisione delle ricchezze, frutto di estorsioni e appalti. I Molinetti volevano allargare il loro campo d’azione, ma i De Stefano non volevano mollare il territorio. Il compito di chiarirsi è stato affidato proprio a Giorgetto De Stefano, che forte del suo carisma ha messo in campo il suo potere per aggiustare la controversia. Che avrebbe potuto anche sfociare in una nuova guerra di mafia. Con esiti indefiniti”.