Chi è Soleil Sorge? Biografia, carriera e vita privata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne finita sotto i riflettori per la sua relazione con Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez.

Soleil Sorgè- foto instagram.com

Chi è Soleil Sorgè? Biografia della modella

Soleil Anatasia Sorgè nasce il 5 luglio del 1994 a Los Angeles da padre di origine italiana e mamma di origini americane, ma è cresciuta ad Avezzano.

Dopo aver conseguito il diploma di liceo scientifico si è trasferita a Roma per frequentare la facoltà di Economia e specializzarsi successivamente in Gestione delle Imprese.

Si appassiona alla recitazione sin da piccola e per questo vola a New York per studiare recitazioni e arti teatrali presso The Lee Strasberg Theatre & Film Institute di Manhattan.

Soleil Sorgè: Carriera

Soleil Sorgè modella- foto instagram.com

Prima di diventare un volto noto ai fan di Uomini e Donne, Soleil Sorgè ha studiato e costruito una carriera televisiva tutta sua.

Nel 2014 partecipa a Miss Italia vinto da Clarissa Marchese, ma il concorso le apre le porte della moda e decide di posare per alcuni servizi fotografici.

L’esperienza a New York le regala l’amicizia con Jonàs Berami e l’occasione di apparire nel video musicale de Il Mio Vizio di Eman a fianco all’attore italiano Cristiano Caccamo.

Soleil torna a Roma e inizia a lavorare come modella e fotomodella e come volto di punta per alcune reti locali della Capitale quali Roma Tv e Roma Now.

Soleil Sorgè a Uomini e Donne

Luca Onestini e Soleil Sorgè- foto gossipnews.tv

Soleil Sorgè scende le scale di Uomini e Donne 2016-2017 e attira subito l’attenzione dei tronisti Luca Onestini (ex corteggiatore di Clarissa Marchese) e Marco Cartasegna (nuovo volto del people show).

Puntata dopo puntata, però, la conoscenza tra lei e il bel modello diventa più intensa e i due escono insieme dal programma.

A cambiare le carte in tavola è la partecipazione di Luca Onestini al Grande Fratello Vip (edizione in cui conoscerà Ivana Mràzovà e Raffaello Tonon).

La modella italo-americana viene fotografata in compagnia dell’altro tronista seduto al fianco del suo fidanzato a Uomini e Donne Marco Cartasegna (a sua volta reduce dalla storia con Federica Benincà).

Soleil Sorgè confessa di essersi innamorata di Marco Cartasegna e i due vivono serenamente la loro relazione, fino a quando si lasciano definitivamente nel 2018.

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez- foto instagram.com

Nel 2019 la bella Soleil decide di partecipare al reality L’Isola dei Famosi e lì conosce Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez.

Tra i due scocca la scintilla (anche se sembra che i due si frequentassero prima di sbarcare in Honduras).

Soleil non vince il reality, ma l’esperienza le regala un’intesa relazione che purtroppo termina nell’autunno del 2019.

Attualmente Soleil Sorgè non ha un fidanzato, almeno nulla che sia pubblico dominio ancora.

Soleil Sorgè: Instagram

La modella non ha abbandonato il mondo dello spettacolo e infatti parteciperà all’edizione di Pechino Express 2020 insieme Wendy Kay (mamma di Soleil Sorgè).

È diventata una influencer seguitissima sui social. La modella pubblica scatti professionali e momenti quotidiani sul suo profilo Instagram che vanta oltre 700 mila followers .