Chi è Sophie Codegoni? Biografia, lavoro, vita privata e curiosità della tronista di Uomini e Donne della stagione 2020-2021.

Sophie Codegoni- foto instagram

Chi è Sophie Codegoni? Biografia e vita privata

Sophie Codegoni è nata a Riccione nel 2000, ma è cresciuta a Rimini (mentre ora abita a Milano). Pur essendo figlia di genitori separati, la ragazza ha coltivato un rapporto privilegiato con entrambi i genitori.

La madre Valeria vive a Varese mentre il padre Stefano vive e lavora a Como (essendo titolare di un locale in voga).

Sophie ha praticato pattinaggio artistico anche e soprattutto grazie al supporto della madre, la quale le è rimasta accanto anche quando ha perso un anno a scuola.

A quanto pare Sophie sogna di iscriversi all’Università, un po’ per non deludere sua madre e un po’ per riscattarsi a livello personale.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, sappiamo soltanto che Sophie ha avuto soltanto una relazione (durata sei mesi).

Sophie Codegoni: Lavoro

Sophie Codegoni lavora sin da giovanissima come modella nello showroom milanese dell’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni.

La bellissima modella è diventato un volto noto tra chi utilizza i social e chi segue la moglie di Fedez, collezionando numerosi followers.

Il lavoro di modella l’ha posta al centro dell’attenzione e qualche polemica, dal presunto ricorso alla chirurgia estetica al fantomatico furto di foto della influencer Ksenya.

Il suo background e la sua partecipazione a Uomini e Donne potrebbero renderla ben presto a sua volta una influencer.

Nonostante la carriera di Sophie sembri già avviata, sembra che la ragazza sogni lavorare nello studio dentistico di famiglia.

Sophie Codegoni a Uomini e Donne

Sophie Codegoni è una dei protagonisti della stagione mista di Uomini e Donne 2020-2021 insieme a Jessica Antonini, Davide Donadei e Gianluca De Matteis.

Nel suo video di presentazione Sophie spiega di non fidarsi degli uomini per via delle modalità con cui è finita la sua unica relazione d’amore.

All’interno dello studio di Uomini e Donne la tronista ha la possibilità di conoscere i suoi corteggiatori anche usando uno smartphone.

Sophie Codegoni: Instagram

Sophie Codegoni è molto attiva su Instagram e ha collezionato migliaia di followers grazie alla sua collaborazione con Chiara Ferragni.

La partecipazione a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, però, le permetterà di aumentare la sua visibilità e quindi il numero di followers.

Tra le foto più apprezzate ci sono quelle che la vedono protagonista dei servizi fotografici e i suoi selfie.

Dalle stories pubblicate, invece, spiccano quelle della sua vita tra famiglia, amici e viaggi.