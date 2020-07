Chi è Stefania Orlando? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Stefania Orlando è una conduttrice televisiva, cantautrice e attrice italiana con una lunga carriera alle spalle. Negli ultimi anni è un po’ scomparsa dalla televisione. Per quanto riguarda la sua vita privata, Stefania si è sposata per la prima volta con Andrea Roncato mentre oggi è felicemente sposata con un chitarrista, insegnante, session man, arrangiatore e compositore. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori di Stefania.

Stefania Orlando – Foto: Facebook

Chi è Stefania Orlando? La biografia

Stefania Orlando – Foto: Facebook

Stefania Orlando è nata il 23 dicembre 1966, sotto il segno zodiacale del Capricorno a Roma. Alta 1,77 m, capelli castani, occhi marroni, fisico prorompente e sguardo magnetico per la bellissima Stefania. Ha un fratello. Ha conseguito il diploma magistrale. Ha lasciato la casa dei genitori all’età di 18 anni per seguire l’amore. Stefania è molto seguita sui social network, in particolar modo su Facebook e Instagram. È una grande fan di Renato Zero. Stefania Orlando ha ben sei tatuaggi, che rappresentano i momenti più importanti e salienti della sua vita. L’ultimo in ordine cronologico è un’Araba Fenice stilizzata sulla spalla sinistra, simbolo di rinascita.

Chi è Stefania Orlando? La carriera

Stefania Orlando – Foto: Facebook

Ha iniziato la sua carriera come modella. Ha debuttato in televisione nell’estate del 1993 come valletta del programma del mezzogiorno di Canale 5 Sì o no?, condotto da Claudio Lippi. Nell’autunno del 1994 è passata in Rai in qualità di valletta del varietà del sabato sera Scommettiamo che…?. Nella stagione 1995-1996 ha lavorato a Odeon TV, conducendo il TG Rosa. Nel 1996 ha preso parte allo spettacolo di Canale 5 Il Boom, condotto da Teo Teocoli. Dopo una parentesi a TMC, dove ha partecipato al programma comico Retromarsh, è tornata nell’autunno del 1997 in Rai diventando una delle conduttrici dello storico programma di Rai 2 I fatti vostri, nel quale rimarrà per parecchie stagioni, fino al 2003. Nello stesso periodo ha partecipato ad altre trasmissioni RAI, come la maratona benefica Telethon (dal 1997 al 2000) e Il lotto alle otto (dal 1998 al 2001),[5] mentre nel 2002 e nel 2003 ha curato i collegamenti dai Monopoli di Stato per le estrazioni finali del 6 gennaio della Lotteria Italia per le trasmissioni Torno Sabato e Uno di noi e, durante l’estate, ha condotto il Girofestival su Rai 3.

Stefania Orlando – Foto: Facebook

Nel 2017 ha condotto Buon pomeriggio e Buon pomeriggio estate su Telenorba. Da diversi anni presenta in televisione le televendite dei materassi Marion-soluzioni per dormire. Durante la sua carriera, Stefania Orlando si è cimentata anche con la recitazione, sia al cinema che in teatro. Sul palcoscenico ha preso parte a Isso, esso e ‘a mala femmena e Ragioniè… voi dovete ragionà, entrambe con Vittorio Marsiglia, mentre al cinema ha partecipato ai film Fantozzi 2000 – La clonazione e Nuovo Ordine Mondiale.

Dal 2005 coltiva anche un’altra grande passione: la musica. Ha iniziato con il gruppo Sex Machine Band, con cui si esibisce in vari locali interpretando cover di brani rock, pop e dance. Nel 2009 è uscito il suo primo disco, Su e giù, che promuove con un tour in tutta Italia accompagnata dalla sua band, gli Orlando Furiosi.

Dal 2010 inizia a scrivere le sue canzoni: la Crazy Dance, poi nel 2011 il singolo A Troia, un testo/denuncia verso il “sistema malato” e nel 2012 Frappé e Vita bastarda. Nel 2013 è uscito un altro singolo pop-social intitolato Omologazione, che descrive la situazione sociale politica italiana, mentre a gennaio 2015 è stato pubblicato il singolo Legami al letto.

Chi è Stefania Orlando? La vita privata

Nel 1997, dopo alcuni anni di fidanzamento, si è unita in matrimonio con l’attore Andrea Roncato, da cui ha divorziato dopo appena due anni. Dopo una relazione con l’attore Paolo Macedonio, conosciuto sul set de I Fatti Vostri, dal 2008 è legata al musicista e chitarrista Simone Gianlorenzi con cui si è sposata il 1º luglio 2019.

Ora Stefania sogna di diventare mamma, come ha confessato lei stessa in un’intervista di qualche tempo fa a Vieni da me di Caterina Balivo: “Francamente non ho mai sentito questo forte desiderio di diventare mamma – ha confidato Stefania -. Quando ci siamo sposati, mia nipote Greta ci ha portato le fedi. Lì è scattato qualcosa dentro di me”. Per poi aggiungere: “Nella vita mai dire mai. Posso ancora avere dei figli in modo naturale. Quindi no, non scarto questa possibilità. Potrebbe essere una cosa meravigliosa. Negli anni ho raccontato più volte di non aver mai avuto l’istinto materno. Ho parlato dei miei amici a quattro zampe e dell’amore incondizionato che ho riversato su di loro, ma oggi qualcosa dentro di me come donna sembra essersi come risvegliato”.