Chi è Stefano Coletti? Altezza, età, foto, anni, biografia, pilota, Elisabetta Gregoraci e Instagram

Chi è Stefano Coletti? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Qual è il suo soprannome? Il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa durante l’autunno 2020 durante la permanenza della famosa conduttrice tv e showgirl Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex moglie di Flavio Briatore ha ricevuto diverse dediche romantiche firmate Rio tramite aerei. Le pressanti e numerose voci sulla presunta liaison tra Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci sono state confermate dal giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, biografia, carriera e vita privata.

Stefano Coletti – Foto: Instagram

Chi è Stefano Coletti? La biografia

Stefano Coletti – Foto: Facebook

Stefano Coletti è nato il 6 aprile 1989, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Monaco nel quartiere La Colle in una famiglia molto unita. Ha un rapporto molto forte con la sorella maggiore di sei anni più grande Alexandra Coletti, ex sciatrice alpina professionista. Fin da piccolo ha sempre nutrito una grande passione per le auto. Il suo nomignolo è Rio. Ha un profilo Instagram e una pagina Facebook.

Chi è Stefano Coletti? La carriera

Stefano Coletti – Foto: Facebook

Ha iniziato la sua carriera di pilota come pilota di Kart a soli 14 anni. Successivamente a soli 16 anni debutta nella formula BMW e partecipa alle finali mondiali in Bhrain. Da qui la sua carriera è tutta un crescendo: nel 2006 debutta nella formula Renault per poi approdare alla Formula 3. Attualmente gareggia nella GP2 (campionato di Formula 2, serie propedeutica alla Formula 1) con la scuderia Rapax. Inoltre è anche agente immobiliare per Immobilia 2000 a Monaco.

Chi è Stefano Coletti? La vita privata

La sua vita privata è finita sotto i riflettori mediatici durante l’autunno 2020 quando è emersa la sua relazione d’amore con la famosa soubrette e presentatrice tv Elisabetta Gregoraci. La loro liaison è sbocciata durante l’estate 2020.