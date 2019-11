Chi è Stuart? Biografia, età e vita privata della fidanzata di Raz Degan

Chi è Stuart? Biografia, età e vita privata della nuova fidanzata dell’ex modello e personaggio tv israeliano naturalizzato italiano Raz Degan. Il vincitore dell’Isola dei famosi è sempre molto riservato sulla sua vita privata. Dopo la fine della sua lunga relazione d’amore con la showgirl Paola Barale, Raz ha trovato la sua nuova principessa.

Al momento si sa solo che la nuova compagna del personaggio tv israeliano Raz Degan si chiama Stuart ed è una bellissima ragazza. La foto di Stuart è stata pubblicata dall’ex modello sul suo profilo Instagram.

La notizia è stata annunciata da Raz a Verissimo durante gli inizi di novembre 2019. “È una sirena”, ha dichiarato Degan a Silvia Toffanin. Per poi aggiungere: “Sto molto bene con lei”. Nonostante l’insistenza di Silvia Toffanin il modello israeliano ha evitato di rispondere abilmente alle domande della conduttrice senza fornire ulteriori dettagli sulla sua love story.

“Non posso dire molto, significherebbe entrare nella sua vita privata”, ha spiegato l’ex marito di Paola Barale sottolineando di non amare molto mettere in piazza la propria intimità. “Ho sempre difeso la mia privacy, sono un po’ antico, non mi piace mettere la mia vita privata sui social”.

Stay tuned per saperne di più sulla biografia e la vita pubblica di Stuart!

Redazione-iGossip