Chi è Taylor Mega? Origini, anni, biografia, altezza e fidanzati della web influencer

Chi è Taylor Mega? La biografia della web influencer

Non è americana o inglese, come hanno pensato alcuni, ma è italiana a tutti gli effetti. Il suo vero nome è Elisia Todesco, ma per tutti è Taylor Mega. La modella e web influencer è nata a Udine il 31 ottobre 1993 sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Taylor ha una sorella, di nome Jade Mega (all’anagrafe Giada Todesco), che ha tre anni meno di lei, e la sua famiglia alleva tacchini. Durante il periodo scolastico beccava spesso e volentieri il 5 in condotta.

Alta 173cm., pesa 55 chili, bionda, occhi azzurri e fisico mozzafiato. Taylor è una web star molto seguita e popolare sui social. Si autodefinisce istintiva e schietta. Al suo profilo Instagram sono iscritti oltre 2,1 milioni di follower. Ama seguire sui social le sorelle Kardashian, in particolar modo Kim Kardashian e Kylie Jenner.

La web influencer è una tifosa sfegatata della Juventus e va in palestra almeno due volte a settimana. Cura il proprio corpo partendo comunque da una sana alimentazione. Odia sottostare ai diktat, per questo non ha un personal trainer. Tra le sue icone di stile spiccano: Marilyn Monroe, Frida Kahlo e Mata Hari. Adora viaggiare ma è anche un’appassionata lettrice.

Ha avuto un passato difficile e travagliato da tossicodipendente. Ha confessato di essersi rifatta il seno e le labbra. Secondo Dagospia si sarebbe rifatta anche il Lato B.

Chi è Taylor Mega? La carriera e la vita privata della web influencer

Taylor Mega ha iniziato la sua carriera come web influencer e modella, ma ha raggiunto la popolarità nel 2018 grazie alla sua presunta love story con il potente manager di Formula 1, Flavio Briatore. Dopo aver archiviato la fine del suo matrimonio con la conduttrice tv e showgirl Elisabetta Gregoraci, il papà vip di Nathan Falco era rimasto “folgorato” dalla bellezza e dalle curve mozzafiato di Taylor. Ma prima della liaison con l’imprenditore Flavio Briatore, Dagospia ha rivelato che lei ha avuto una relazione con un avvocato 50enne di Udine. Taylor ha poi partecipato come naufraga vip all’Isola dei famosi 2019 ed è spesso ospite nei salotti tv di Mediaset. Ha smentito più volte di essere una escort.

Mega è stata inoltre fidanzata con Tony Effe della Dark Polo Gang e ha avuto un flirt con il trapper Sfera Ebbasta. Lei ha confessato di essere fluida in amore e ha rivelato di aver avuto anche storie omosessuali, tra cui quella presunta con l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte, e una breve liaison con un ragazzo gay, Alberto De Pisis.

Ha confessato in tv di guadagnare 8mila euro per ogni post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram.

