Chi è Tony Colombo? Anni, altezza, biografia, canzoni e figli del marito di Tina Rispoli

Chi è Tony Colombo? Quanti anni ha? Dov’è nato? Quanto è alto? Quando è iniziata la sua carriera? Quali sono le sue canzoni e i suoi album di successo? Quanti figli ha? Conosciamolo meglio, scoprendo insieme la biografia e la vita privata del marito di Tina Rispoli.

Chi è Tony Colombo? La biografia

Tony Colombo, nome d’arte di Antonino Colombo, è nato a Palermo l’11 maggio 1986, sotto il segno zodiacale del Toro. Alto 170 cm, fisico perfetto e fascino mediterraneo. Rappresenta uno dei cantanti neomelodici più apprezzati e conosciuti d’Italia. Inoltre è molto seguito e amato anche su Instagram, dove vanta 700mila follower, e su Facebook (oltre 300mila fan iscritti alla sua pagina ufficiale).

Chi è Tony Colombo? La carriera

La musica per lui è una passione innata. All’età di 7 anni ha inciso il suo primo disco, ‘A villeggiante, capace di vendere ben 23mila copie. Un successo che l’ha portato a prendere parte alla prima tournée europea a 9 anni. Il suo padrino artistico è stato Mario Merola, che l’ha battezzato da bambino con un concerto a Palermo. Nel 1995 ha partecipato al Forum di Assago a Milano come unico cantante neomelodico presente riuscendo ad attirare l’attenzione della platea. Nel 1996 si è esibito in Belgio con un numero di spettatori vicino ai 5.000, per lo più emigranti italiani. Nel 2001 ha ricevuto il premio “rivelazione dell’anno” consegnato dal sindaco di Palermo. Nel 2002 è arrivato in semifinale all’accademia della canzone di Sanremo con la canzone “L’anima”. Il 15 ottobre 2004 si è esibito al Palacatania davanti a 4000 persone. Nel 2007 ha ricevuto il premio come “Miglior interprete neomelodico”. Nel 2008 ha pubblicato il DVD Il cuore in un concerto che si è tenuto al Teatro Golden di Palermo registrando il tutto esaurito. Il 30 maggio 2009 ha realizzato un concerto al Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo esibendosi davanti a 6000 persone. Finora ha pubblicato ben 21 album in studio.

Ha cercato invano di partecipare a X Factor e al Festival di Sanremo. Ha poi preso parte come concorrente alla decima edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Chi è Tony Colombo? La vita privata

Tony Colombo con la moglie Tina Rispoli e i figli – Foto: Facebook

Tony Colombo si è sposato la prima volta a 19 anni con Luana La Rosa, figlia appena maggiorenne del suo produttore. Nei 10 anni del loro matrimonio hanno avuto tre figli: Marco, Julie ed Emmanuela Lia Rosa. La loro storia matrimoniale è giunta al capolinea nel 2015, e dopo poco tempo l’artista palermitano ha iniziato a frequentare Tina Rispoli, la vedova di un boss della camorra, Gaetano Marino.

Tony Colombo e Tina Rispoli si sono sposati nel marzo 2019 a Napoli, paralizzando letteralmente la città e creando uno scalpore mediatico senza precedenti per un artista neomelodico, tra cortei in carrozza e sfilate. Il chiacchieratissimo e trash matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli è stato anche trasmesso in tv da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, scatenando un vespaio di polemiche e critiche anche da parte di numerosi personaggi famosi tra cui Massimo Giletti, Selvaggia Lucarelli e Maurizio Costanzo. La coppia è poi finita nuovamente al centro dello scandalo per via della scottante e importante inchiesta giornalistica di Fanpage.it denominata Camorra Entertainment sui contatti sospetti o palesi del cantante neomelodico e della vedova del boss Gateano Marino (fratello di Gennaro Marino, capo dell’ala militare degli Scissionisti di Secondigliano, oggi detenuto al 41bis) con la camorra.





