Chi è Valentina Autiero? Biografia e lavoro della dama del trono over di Uomini e Donne particolarmente apprezzata per il suo carattere, ma sfortunata in amore.

Chi è Valentina Autiero? Biografia

Valentina Autiero è nata il 21 dicembre 1979 ad Anzio (Roma) e proprio lì ha portato avanti i suoi studi fino al diploma.

Dopo gli studi, Valentina sceglie di rimboccarsi le maniche e lavorare sin da subito per rendersi indipendente.

Di Valentina sappiamo che ama il mare e il fitness (partecipando a vari concorsi di body building) e trascorre gran parte del suo tempo libero con i suoi due nipoti.

Valentina Autiero: Dramma personale

Valentina Autiero deve il suo carattere e il suo modo di fare a due grandi perdite, quella del padre e quella della sorella.

La donna ha raccontato che il periodo del suo compleanno le risveglia il dolore della scomparsa della sorella gemella e la nostalgia per non avere più a fianco la figura paterna.

La sorella gemella di Valentina è morta a 10 anni dopo una lunga malattia mentre il padre è scomparso qualche mese dopo a causa di una malattia incurabile.

Valentina Autiero: Lavoro

Subito dopo gli studi, la bella romana inizia a lavorare come assistente alla poltrona in uno studio dentistico.

Dopo qualche anno, però, la donna cambia lavoro e si occupa del settore commerciale e dei rapporti con il pubblico di un centro estetico.

Ma Valentina è una donna che non ama dipendere da nessuno e anche per questo di sera lavora come barlady in un locale della sua città

Valentina Autiero a Uomini e Donne

Valentina Autiero arriva a Uomini e Donne per merito di un suo amico che la iscrive ai casting perché preoccupato della sua situazione sentimentale.

La donna rifiuta di entrare a far parte del parterre femminile per via di una frequentazione, salvo poi accettare qualche anno dopo.

Valentina entra in studio con l’intenzione per trovare un uomo maturo e protettivo, ma che sappia tenerle testa.

Purtroppo la dama non sembra essere fortunata in amore e le sue conoscenze non la portano ad abbandonare lo studio di Uomini e Donne al fianco di un nuovo compagno.

È schietta, sincera e diretta, forse troppo per alcuni uomini. Tra le sue frequentazioni più importanti si ricordano quella con David Scarantino, Simone Virdis e Erik Pregnolato.

Valentina di Uomini e Donne over: Instagram

Valentina Autiero è molto attiva sui social e in particolare il suo profilo Instagram vanta centinaia e centinaia di followers.

I followers sembrano apprezzare molto le foto che ritraggono la dama del trono over in palestra e nella vita di tutti i giorni.