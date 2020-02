Chi è Valentina Pegorer? Matrimonio, Instagram, Pechino Express, Achille Lauro e Edoardo Manozzi

Chi è Valentina Pegorer? Quando e dove è nata? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanti figli ha? Legata sentimentalmente da diversi anni al chitarrista, producer e artista Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, Valentina ha un bellissimo rapporto di amicizia con l’amico di infanzia del suo principe azzurro, il rapper e trapper Achille Lauro. Ora però conosciamo meglio la vincitrice di Pechino Express 2017, scoprendo l’età, la biografia, la carriera e la vita privata.

Valentina Pegorer – Foto: Instagram

Chi è Valentina Pegorer? La biografia

Valentina Pegorer – Foto: Instagram

Valentina Pegorer è nata a Milano, sotto il segno della Vergine, il 24 agosto 1990. Ha un secondo nome, Georgia. Alta 170 cm, pesa 55 chili e le sue misure sono: 84-61-89. Capelli biondi, occhi blu e fisico mozzafiato. Si è diplomata al Liceo linguistico. Tra le sue grandi passioni spiccano la moda, la musica, la televisione e la radio. Si descrive così: “Sono una di quelle persone che amano chiedersi il perché delle cose“. Valentina è molto amata e seguita sui social, in particolar modo su Instagram. Al suo profilo @valentinageorgiapegorer risultano iscritti circa 200mila follower.

Chi è Valentina Pegorer? La carriera

Valentina Pegorer – Foto: Instagram

Valentina Pegorer ha iniziato la sua carriera come testimonial fin da bambina quando all’età di 8 anni ha preso parte allo spot dell’ovetto kinder in televisione. Prima di lavorare come modella ha svolto l’attività di cameriera e commessa a Londra all’età di 19 anni. Poi è tornata in Italia per condurre Occupy Deejay in cui ha l’opportunità di intervistare i cantanti emergenti. Contestualmente ha lavorato anche come attrice e ha preso parte ad alcuni programmi come The Comedians. Inoltre è stata scelta come protagonista del video della canzone D’improvviso di Lorenzo Fragola. Nel 2017 ha partecipato come concorrente a Pechino Express, il game show di Raidue condotto da Costantino Della Gherardesca, in coppia con la collega e amica Ema Stokholma formando il team delle #Clubber, che tradotto vuol dire letteralmente “discotecare” ossia le amanti delle discoteche o dei club. Le due vj hanno vinto il reality show di Raidue. Nel 2020 è stata scelta come conduttrice e spalla di Emis Killa per YO! MTV Raps, la versione italiana del leggendario programma di MTV USA dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop.

Chi è Valentina Pegorer? La vita privata

Valentina Pegorer con Edoardo Manozzi e la piccola Mina – Foto: Instagram

Dopo un presunto flirt con Lorenzo Fragola, Valentina ha conosciuto e si è subito innamorata del producer, artista e chitarrista Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, proprio durante Pechino Express 2017.

Da quel momento sono diventati inseparabili. Si è parlato spesso di matrimonio tra i due. Al tempo stesso la vj è diventata molto amica all’altro concorrente di Pechino Express e amico di infanzia di Edoardo, Achille Lauro.

Valentina Pegorer e Edoardo Manozzi sono genitori di una bambina. La figlia della coppia si chiama Mina ed è nata il 25 gennaio 2019.