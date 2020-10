Chi è Valerio Merola? Età, altezza, peso, biografia, lavoro, Instagram e Mister Italia

Chi è Valerio Merola? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Valerio Merola è un giovanissimo personal trainer campano che ha deciso di partecipare all’edizione 2021 del concorso nazionale di bellezza maschile Mister Italia on the web di Claudio Marastoni. Sguardo magnetico e sexy, barba curata, capelli neri, occhi castani, fisico perfetto e prestante per il giovane casertano. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia e lavoro di Merola.

Valerio Merola – Foto: Instagram

Chi è Valerio Merola? La biografia

Valerio Merola – Foto: Instagram

Valerio Merola ha 24 anni ed è nato per la precisione l’11 settembre 1996, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Caserta. Valerio è alto 183 cm per 83 chili. Si definisce un ragazzo solare e socievole ma soprattutto intraprendente, grazie alle esperienze passate nelle forze armate e a quelle presenti nel mondo dello sport. Fin da quando era piccolo ha praticato tantissimi sport tra cui il basket, il tennis, arti marziali, calcio e negli ultimi 5 anni si è dedicato alla palestra con un approccio, da pochi mesi, al calisthenics. Ha tanti hobby, in particolare gli piace suonare la chitarra. Ha infatti maturato un’esperienza di studio di circa 4 anni dopodiché ha continuato a suonare in una band. Durante il periodo estivo, il suo hobby principale è l’immersione subacquea e windsurf. Ha conseguito il brevetto subacqueo nel 2014 per punteggi in ambito lavorativo e ha imparato a praticare windsurf da autodidatta nello stesso anno. Continua a praticare Sub e Windsurf ancora oggi poiché è sempre alla ricerca di scenari sottomarini sempre più belli e a esperienze fantastiche in vela.

Chi è Valerio Merola? Il lavoro

Valerio Merola in abito elegante – Foto: Instagram

Ha fatto della sua grande passione un lavoro, di cui si è dedicato negli ultimi due anni, studiando Scienze Motorie all’Università e lavorando nelle palestre come istruttore grazie al conseguimento di master e brevetti di personal trainer. Attualmente però non lavora più nelle palestre ma sta continuando i suoi studi universitari ed è in attesa di convocazione per concorsi pubblici. Valerio Merola ha svelato a noi di iGossip.it: “Ultimamente, grazie ad uno dei miei migliori amici che è l’attuale vincitore di Mister Italia Forever Cinema, Angelo Conforti, ho conosciuto il mondo della moda e dello spettacolo che mi ha affascinato molto. Sia Angelo sia la mia famiglia mi hanno convinto ad iscrivermi al concorso Mister Italia on the web di Claudio Marastoni. Spinto dalla curiosità e voglia di intraprendere un nuovo percorso – ha concluso -, mi sono iscritto e attualmente sono uno dei finalisti on the web e spero di andare avanti fino alla fine perché la mia filosofia di vita è proprio quella che solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare, ma nel bene o nel male sarà un’esperienza fantastica”. Noi facciamo i nostri più cari auguri a Valerio. Il suo profilo Instagram è @valeriomerola1.