Chi è Veera Kinnunen? Età, biografia e vita privata della ballerina di Ballando con le Stelle

Chi è Veera Kinnunen? La famosa insegnante di ballo del talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, è balzata agli onori del gossip nazionale durante l’estate 2019 perché ha troncato la sua lunga storia d’amore con il collega Stefano Oradei perché si è innamorata del concorrente di Ballando 2019 nonché ex calciatore della Roma, Dani Osvaldo. Ma quanti anni ha Veera? Dove è nata? Scopriamo insieme età, peso, altezza, biografia, carriera e vita privata della nota ballerina.

Chi è Veera Kinnunen? Età e biografia della ballerina

Veera Kinnunen è nata il 6 marzo 1986 a Gavle, in Svezia. Alta 165 cm, la donna pesa 48 kg. Grande amante dello sport e della danza, ha iniziato la sua carriera come ballerina sin da piccola. La sua famiglia ha origini finlandesi ma la ragazza ha vissuto in Svezia fino all’età di 20 anni. Una volta terminati gli studi, Veera è partita alla volta dell’Australia e da lì ha iniziato a girare il mondo.

Chi è Veera Kinnunen? Carriera e vita privata della ballerina

Veera è molto versatile e pratica molti stili di danza: dal jazz, alla bachata, fino alla disco e l’hip hop. Ha raggiunto fama e popolarità in Italia a partire dal 2013 grazie alla sua partecipazione come insegnante di Ballando con le stelle. Ha anche partecipato alla versione svedese del talent show, che si chiama Let’s Dance. Nel 2008 ha incontrato Stefano Oradei e si è follemente innamorata del ballerino professionista di Ballando. Con lui ha vinto il titolo di Campioni Svedesi dal 2008 al 2013. Singolarmente, invece, Veera ha vinto più di 10 titoli nel palmarès. La loro storia d’amore è giunta al capolinea dopo 10 anni poiché durante l’edizione 2019 di Ballando, Veera ha gareggiato e si è innamorata dell’ex calciatore della Roma, Dani Osvaldo. Lo scoop sulla loro liaison segreta era stato subito lanciato dal settimanale Oggi e da Dagospia, ma seccamente smentito da Veera durante l’edizione 2019 di Ballando. Durante l’estate 2019 sono poi usciti allo scoperto sui social con tanto di foto di coppia e baci appassionati su Instagram Stories.

Redazione-iGossip