Chi è Veronica Ursida? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne che ha incuriosito il pubblico del people show di Maria De Filippi.

Veronica Ursida- foto instagram

Chi è Veronica Ursida? Biografia e vita privata

Veronica Ursida è nata il 16 agosto (data di nascita e luogo restano avvolti nel mistero) e sin da giovane ha mostrato una passione per l’organizzazione di eventi.

Non si sa molto della sua vita privata. Veronica ha rivelato di avere un figlio di 11 anni, ma non ha menzionato mai il padre del bambino.

La loro storia sembra non sia stata semplice, ma l’uomo resta comunque un padre presente e premuroso per il loro bambino.

La dama del trono over non perde occasione per dichiarare il suo amore per la famiglia e in particolar modo per suo padre.

Veronica Ursida: Lavoro

Veronica Ursida- foto instagram.com

La dama del trono over ama definirsi “mamma business”, vale a dire incentrata sul lavoro ma mai troppo lontana da suo figlio.

Veronica Ursida ha intrapreso la carriera di wedding & event planner a Roma dopo aver studiato a lungo e aver fatto molta pratica. La dama vanta anche una collaborazione con Enzo Miccio.

L’organizzazione di matrimoni ed eventi non sembra bastarle e decide di dedicarsi anche a corsi di flower design.

Veronica Ursida è anche una conduttrice del Centro Meteo Italiano e fondatrice di Bonnie e Clyde box office (biglietteria di concerti ed eventi che si tengono in tutta Italia).

Tra gli impegni lavorativi di Veronica spicca anche la gestione del Network Marketing presso ARIIX Corporate Europe.

Veronica Ursida a Uomini e Donne

Veronica Ursida a Uomini e Donne- foto instagram.com

Veronica Ursida arriva a Uomini e Donne per trovare un uomo davvero interessato a lei e a costruire un futuro insieme.

La sua bellezza ha solleticato la curiosità di diversi cavalieri, anche se la dama ha preferito conoscere meglio Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Enzo Capo e Simone Virdis.

Dal suo ingresso, infatti, sembra aver scombussolato gli equilibri che si erano creati all’interno dello studio di Canale 5.

Veronica Ursida: Instagram

Veronica Ursida- foto instagram.com

Veronica Ursida è molto attiva anche sui social e il suo profilo Instagram ha incontrato il favore di numerosi followers.