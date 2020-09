Chi è Wanda Fisher? Qual è il suo vero nome e cognome? Quanti anni ha? Quanto pesa? Quanti figli ha? Chi è il suo fidanzato? Wanda Fisher è una cantante di dance elettronica. La sua incredibile somiglianza con la famosa cantante Ivana Spagna ha sempre scatenato aspre e dure polemiche tra le sue artiste. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, la biografia, la carriera e la vita privata di Wanda.

Chi è Wanda Fisher? La biografia

Il suo vero nome è Vanda Radicchi, nota anche con gli pseudonimi Monna Lisa, Wanda Radicchi e Wanda Fisher, ed è nata il 28 ottobre 1947, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Crotone. Si è trasferita ancora bambina con la famiglia a Carrara, e nel 1953 ha iniziato lo studio del pianoforte. Come bambina prodigio ha iniziato ad esibirsi con alcune orchestre della zona, e nel 1955 è stata scoperta da Gil Cuppini, che l’ha fatta diventare cantante nel suo complesso jazz, con il nome d’arte Monna Lisa e l’ha fatta trasferire con la famiglia a Milano.

Chi è Wanda Fisher? La carriera

In questo periodo ha effettuato con Cuppini le prime incisioni per l’etichetta Hollywood, tra cui i brani It had to be you, What’s new?, Cry me a river. Ha inciso inoltre con Chet Baker, Renato Sellani, Gorni Kramer e molti altri. Nel 1960 ha partecipato alla seconda edizione del Burlamacco d’oro con la canzone Occhi color settembre (testo di Enzo Bonagura; musica di Furio Rendine). Dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti, nel 1968 ha conosciuto Gian Piero Reverberi, di cui è diventata la compagna. Da questo momento ha iniziato una nuova carriera come corista di musica leggera, sia da solista che nel gruppo dei Musicals, collaborando con artisti quali Lucio Battisti, Toto Cutugno, Massimo Bubola, Mina, Riccardo Cocciante, Vasco Rossi, Alan Sorrenti, Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Fabrizio De André, Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato e Ivano Fossati. Nell’estate del 1978 ha fatto parte come corista (con Miriam Del Mare, Lella Esposito, Marva Jan Marrow) dell’orchestra diretta da Pino Presti in occasione dei concerti d’addio di Mina al teatrotenda Bussoladomani di Marina di Pietrasanta. Ha anche cantato in molti spot pubblicitari.

Negli anni Novanta è ritornata all’attività da solista, incidendo con il nome d’arte Wanda Fisher, ed esibendosi anche come sosia di Ivana Spagna. Quest’ultima attività ha avuto però uno stop forzato, dovuto sia ad un’inchiesta per sostituzione di persona avviata dalla Procura di Milano a seguito di alcune sue esibizioni spacciate come quelle della più nota cantante, sia per la diffida avuta da parte dei legali di Spagna. Tornata in tv il 17 aprile 2015 come ospite al Grand Hotel Chiambretti, si è scontrata con Ivana Spagna.

Chi è Wanda Fisher? La vita privata

Wanda Fisher non ha figli e non ha un fidanzato. Attualmente è single. Ha una pagina Facebook ufficiale e un profilo Instagram.