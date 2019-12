Chi è Wanda Nara? Età, altezza, peso, biografia, figli e carriera della moglie di Mauro Icardi

Chi è Wanda Nara? Molto conosciuta e famosa in Italia oltre che ovviamente in patria in Argentina per essere l’agente e la moglie di Mauro Icardi, Wanda è una showgirl e modella di successo. Quanti anni ha? Dov’è nata? Quanti figli ha? Conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera della soubrette argentina.

Wanda Nara – Foto: Instagram

Chi è Wanda Nara? La biografia

Wanda Nara – Foto: Instagram

Wanda Nara è nata il 10 dicembre 1986 a Buenos Aires in Argentina. Alta 168 cm, pesa 60 chili, fisico perfetto e curve da capogiro per la bellissima argentina. Ha una sorella modella e conduttrice televisiva di nome Zaira. Per quanto riguarda gli studi, pare che abbia solo la licenza media. La showgirl è molto seguita su Twitter e Instagram. Va pazza per i tatuaggi. Secondo diverse indiscrezioni Wanda si sarebbe rifatto il seno e alcuni parti del viso.

Chi è Wanda Nara? La carriera

Wanda Nara con Silvia Toffanin a Verissimo – Foto: Facebook

Wanda ha iniziato a lavorare come modella e fotomodella fin da bambina. La sua carriera decolla all’età di 19 anni quando ha cominciato a lavorare come showgirl e modella nel mondo dello spettacolo argentino. Nel 2005 ha preso parte alla stagione teatrale estiva della rivista Humour and Custodia, mentre l’anno successivo ha recitato nella rivista Re Corona. Inoltre ha posato nuda per vari giornali e ha condotto una serie di programmi televisivi. Tuttavia, la fama nel suo paese l’ha raggiunta attraverso la presunta relazione con Diego Armando Maradona e uno scandalo a luci rosse. Dal 2014 ha creato la società World Marketing Football S.r.l, che cura l’immagine del marito: il calciatore argentino Mauro Icardi. Nel 2018 ha sostituito Melissa Satta alla conduzione di Tiki Taka e l’anno seguente ha inciso un brano dedicato all’Inter insieme al cantautore Davide De Marinis. Wanda Nara è stata poi scelta come opinionista fissa del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini.

Chi è Wanda Nara? La vita privata

Mauro Icardi e Wanda Nara – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2008 ha sposato l’allora fidanzato Maxi Lopez a Belgrano. La coppia ha avuto tre figli: Valentino (2009), Costantino (2010) e Benedicto (2012). Si sono poi separati 5 anni dopo il matrimonio. La showgirl ha poi reso pubblica e ufficiale la relazione con l’ex collega di Maxi Lopez, il calciatore Mauro Icardi. Nel maggio 2014 sono diventati marito e moglie e l’anno successivo è nata la loro prima bambina Francesca. Nel 2016 è nata la loro secondogenita Isabella. Wanda Nara con Mauro Icardi – Foto: Instagram



Zaira e Wanda Nara – Foto: Instagram

Wanda Nara – Foto: Facebook

Wanda Nara e Mauro Icardi – Foto: Instagram

Wanda Nara e Mauro Icardi – Foto: Instagram