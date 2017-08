Chiara Ferragni abbassa il costume a Fedez: giochi erotici a Taormina

Chiara Ferragni è stata immortalata dai paparazzi del settimanale di gossip Chi mentre abbassa il costume al suo fidanzato Fedez al largo di Taormina e lui la mordicchia sul fondoschiena in uno scambio di giochi erotici in mare. Gli obbiettivi dei fotografi si sono soffermati sul Lato B nudo del celebre e amatissimo rapper. Baci bollenti, giochi erotici e siparietti hot per la famosa coppia vip del jet set nazionale.

La storia d’amore di Fedez con la modella e fashion blogger finisce sempre al centro del gossip. Il matrimonio del cantante con la fashion blogger si avvicina, anche se le voci e le indiscrezioni sul loro amore si sprecano…

Fedez e Chiara Ferragni hanno però le idee chiare sui loro progetti futuri. “Quando ci sposiamo? Non adesso – ha ammesso il celebre giudice di X Factor durante una diretta Instagram – Io avrei voluto sposarmi quest’anno ma è un casino. Quindi ho già detto che ci sposiamo il prossimo anno”.

Dopo il matrimonio, la coppia vorrebbe mettere al mondo un figlio. “Prossimamente ne faremo uno – ha detto il rapper – Per una femmina abbiamo già il nome pronto, ma non ve lo diciamo. Se fosse un maschio vorremmo un nome italiano e io vorrei un maschio. Anch’io vorrei un maschio, ma so che sarà femmina”.

Qualche giorno fa Fedez ha confessato durante un’intervista rilasciata al suo collega J-Ax per il mensile Millenium de Il Fatto Quotidiano di aver provato ogni tipo di droga, tranne l’eroina. Una lunga intervista in cui il fidanzato della fashion blogger Chiara Ferragni ha parlato senza filtri e censure di attualità, politica, musica e vita privata. Non perdetevi questa interessante e bella intervista a Fedez!