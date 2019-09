Chiara Ferragni e Fedez di spalle: i commenti al vetriolo di Selvaggia Lucarelli e Deianira Marzano

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio a Portofino. I genitori del baby vip Leone Lucia si sono concessi un weekend romantico sul mare tra cene scenografiche e aperitivi a due, prima di tornare a casa e poi partire alla volta di Venezia per presentare il documentario “Chiara Unposted” sulla vita della potente e celebre fashion blogger e web influencer. Gli scatti social della coppia vip hanno però scatenato una raffica di commenti e reazioni in Rete. In particolar modo uno scatto che ritrae Fedez e Chiara Ferragni di spalle.

I commenti al vetriolo di Selvaggia Lucarelli e Deianira Marzano

Tra i commenti vip più pungenti, ironici e irriverenti si segnalano quelli della giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, e della blogger Deianira Marzano. L’ex moglie di Laerte Pappalardo ha condiviso lo scatto su Instagram Story e ha commentato: “Convinta che fossero Valeria Marini e Pamela Perricciolo a passeggio al porto di Anzio”.

La terribile Deianira ha criticato duramente l’outfit scelto dalla mamma vip Chiara Ferragni, paragonandola a Valeria Marini. La moglie di Fedez ha indossato un tubino completamente trasparente di colore nero, impreziosito da qualche paillette, con biancheria in bella mostra. Deianira Marzano è stata però criticata dai suoi hater e alcuni follower, ma lei ha prontamente ribattuto: “Perché vi fate venire le mosse a terra e segnalate quando io sono libera di dire quello che penso e cioè che la Ferragni, con questo look, sembra avere il fisico di una cinquantenne? Ci vuole coraggio ad uscire da casa così, pure se sei Chiara Ferragni”. Ma tutto ciò ha scatenato ulteriori polemiche e la terribile è tornata nuovamente all’attacco: “Se voi fate e una ricerca e cercate Ig Audit e controllate il profilo della Ferragni, come già fu detto l’anno scorso in alcuni articoli che uscirono, questa qua tiene pure solo il 63% dei follower attivi, che è pochissimo, perché come minimo dovreste avere l’80% […] Quindi voi veramente – ha spiegato Deianira – vi fate fare pure fessi. Poi siamo d’accordo che con il numero che ha la Ferragni di follower sicuramente ha un riscontro internazionale, su questo non ci piove, però non è che tutti sono reali”.

Purtroppo sul web non sono mancati insulti e offese sessiste nei confronti di Chiara Ferragni, che noi condanniamo fermamente. La libertà di pensiero e di critica sì, ma non la libertà di offendere gratuitamente e ferocemente chiunque.

