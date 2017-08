Chiara Ferragni e Fedez fanno concorrenza a Belen Rodriguez e Andrea Iannone come coppia vip più influente, social e popolare del jet set nazionale. La fashion blogger più famosa e potente d’Italia e il celebre rapper pluritatuato hanno rubato un po’ la scena mediatica a tante altre coppie vip dello show business nazionale. I detrattori di Fedez e Chiara Ferragni pensano che la loro sia soltanto una storia di marketing… Per i maligni, la loro relazione d’amore rappresenta una magica e micidiale macchina da soldi. Proprio su questo argomento e su altri ancora, Chiara ha detto la sua opinione durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La storia d’amore di Fedez con la modella e fashion blogger finisce sempre al centro del gossip. Il matrimonio del cantante con la fashion blogger è dietro l’angolo, anche se le voci e le indiscrezioni sul loro amore si sprecano…

Chiara ha risposto così a coloro che attaccano e criticano la sua storia con il giudice di X Factor: “Purtroppo la gente, soprattutto in Italia, non è abituata a una bella realtà. Le cose positive generano diffidenza, invece dovrebbero essere fonte di ispirazione”.

La splendida modella si è poi soffermata sulla sua adorabile famiglia: il papà odontoiatra, la mamma scrittrice e le due sorelle Francesca e Valentina.

“Mio padre è riservato – ha ammesso la compagna di Fedez – davanti al ciclone Ferragni si imbarazza, anche se ne è orgoglioso, mia mamma più rock, quindi simile a me. Ma in fondo non somiglio a nessuno dei due, sono più positiva. Le mie sorelle? Siamo diverse l’una dall’altra – ha spiegato Chiara Ferragni – Francesca è quella che segue meno la moda, farà la dentista come mio padre. Valentina, invece, ha già un milione di follower”.

A presto con nuove news su Fedez e Chiara Ferragni!