Chiara Ferragni ha partorito la seconda figlia Vittoria: Fedez si emoziona

Chiara Ferragni ha partorito la seconda figlia Vittoria. Sia la celebre mamma famosa sia la baby vip stanno bene. La bellissima notizia è stata annunciata dalla famosa coppia vip del jet set nazionale mediante un post su Instagram: “La nostra Vittoria” e, subito dopo, il disegno di un cuore. In pochi minuti il post ha raggiunto milioni di like, con molti commenti e auguri dei follower, dai tradizionali ‘congratulazioni’ e ‘benvenuta’ ai più originali ‘più bella non potevi farla’, i fan della coppia più social d’Italia si sono scatenati.

Chiara Ferragni con la piccola Vittoria appena nata – Foto: Instagram Story

Vittoria è nata a Milano, tre anni dopo il fratellino Leone, che lo scorso 19 marzo ha festeggiato il suo compleanno. La secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni dovrebbe essere nata al termine della gravidanza, al contrario di Leone che è nato in anticipo a Los Angeles. Come il fratello, la piccola avrà entrambi i cognomi, quello della madre e quello del padre. Nella foto pubblicata su Instagram, Vittoria ha lo sguardo rivolto verso la mamma, della quale non si vede il viso, mentre del papà compare soltanto la mano e l’avambraccio tatuato.

In altre storie di Instagram, Fedez appare visibilmente felice ed emozionato mentre culla la sua secondogenita.

Anche zia Valentina è felice: “Mi sono ripresa dalla nottata pazzesca, emozionante e bellissima. Io a un certo punto mi sono addormentata, Luca (Vezil, il fidanzato, n.d.r), mi è venuto a svegliare. Finalmente possiamo conoscere la Vitto, è arrivata. Congratulazioni”.

Auguroni ai genitori bis e un caloroso benvenuto alla piccola Vittoria anche da parte della nostra redazione. Congratulazioni!