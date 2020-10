Chiara Ferragni è incinta di Fedez per la seconda volta. La conferma ufficiale è arrivata dal primogenito della coppia vip del jet set nazionale con in mano la foto dell’ecografia: «La famiglia si allarga», «Our family is getting bigger». Poco prima la celebre, influente e amatissima imprenditrice digitale e fashion blogger aveva fatto sapere ai 21 milioni di follower: «Abbiamo delle grandi novità per voi», seguito da un cuore.

Fedez e Chiara Ferragni con il piccolo Leone – Foto: Instagram

Trentatrè anni lei, 30 lui, sposati dal settembre 2018, hanno sempre raccontato di desiderare una famiglia numerosa. Adesso non resta che scoprire il sesso del bambino in arrivo. Sarà una sorellina o un fratellino per Leone?

Leone Lucia mostra l’ecografia – Foto: Instagram

Bellissimi e tenerissimi gli scatti social che ritraggono il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni con l’ecografia. “Finalmente”, ha commentato Valentina Ferragni. La cantante Baby K ha scritto: “Omg!!! Che notizia stupenda! Tanti auguri”. Tantissimi commenti di auguri e felicitazioni per la coppia vip da star, colleghi e gente comune.

