Chiara Ferragni mostra il seno: il commento inaspettato di Elisabetta Gregoraci

Chiara Ferragni mostra il seno su Instagram. Inaspettato e sorprendente il commento della showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci. La famosa, celebre, influente e potente fashion blogger e imprenditrice digitale non ha pubblicato i classici post sponsorizzati, ma ha voluto giocarci un po’ su.

Chiara Ferragni ed Elisabetta Gregoraci – Foto: Instagram

La moglie del rapper ed ex giudice di X Factor, Fedez, ha pubblicato la seguente didascalia alla foto: “Questa è la prova che ho (quasi) le tette”. I classici hater l’hanno duramente criticata e attaccata perché da madre non deve pubblicare foto e post così diseducativi: “Sei una madre, non postare queste immagini”.

La mamma vip Chiara Ferragni cerca sempre di andare oltre queste sterili e retrograde polemiche. La moglie di Fedez ha ricevuto tantissimi commenti positivi, tra cui quello dell’ex moglie del ricco e miliardario imprenditore Flavio Briatore. La showgirl e conduttrice tv Elisabetta Gregoraci ha commentato: “Stanno bene le tue, così come le hai”.