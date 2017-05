Chiara Ferragni in topless con Fedez alle Hawaii prima delle nozze

Chiara Ferragni e Fedez: una coppia che va a gonfie vele. Da quando il rapper ha chiesto alla fashion blogger di sposarlo, in diretta dal palco dell’Arena di Verona, le cose vanno meglio del solito. I due innamorati si sono concessi una vacanza romantica alle Hawaii, liberi da eventi, sfilate, presentazioni e concerti.

Chiara Ferragni in topless rende hot la vacanza a Miami

Come sempre Chiara Ferragni ci ha messo un po’ di pepe e sensualità, fotografandosi in topless con Fedez. Eccoli mentre si abbracciano e si coccolano, sempre con una fotocamera in mano ad immortalare i loro momenti migliori.

E tra un po’ il matrimonio

Quella alle Hawaii è una sorta di anticipo di viaggio di nozze, una piccola parentesi di relax nel traffico di notizie che gli ha coinvolti negli ultimi giorni.