Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono già lasciati? Amore finito per la nota influencer e il calciatore della Roma, della nazionale italiana e della nazionale Under-21 italiana? Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La notizia è stata diffusa dal settimanale Oggi e sta facendo rapidamente il giro del web. Sembrava amore invece era un calesse…

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non hanno finora rilasciato dichiarazioni o commenti sulla loro rottura. Molti fan dei due personaggi famosi del jet set italiano si domandano: perché si sono lasciati? Al momento è tutto top secret!

Sul sito del settimanale Oggi si legge: “Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, ora, hanno smesso di seguirsi sui social. Hanno rimosso dai loro profili tutte le foto che li ritraevano assieme. E per chi, come loro, vive quasi più sui social che nella vita vera, sono due indizi pesanti come macigni. Insomma, l’amore sembra essere durato il tempo del tatuaggio in comune che ritrae un cuore trafitto da una freccia. Che avevano orgogliosamente mostrato. E che ora rimarrà come segno indelebile di una passione bruciata molto velocemente. Forse anche troppo. In attesa di conferme o smentite ufficiali, naturalmente”.