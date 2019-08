Chiara Nasti e Ugo Abbamonte sono tornati insieme, dopo un mese di rottura. La notizia è stata ufficializzata dalla 21enne web influencer su Instagram. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha trascorso una splendida vacanza d’amore e relax con il fidanzato a Mykonos.

La fashion blogger Chiara ha scritto una bellissima dedica romantica al suo fidanzato sui social: “Il mio cuore”. Il fidanzato della sorella dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha aggiunto: “Ricominciamo da qui”.

Fan in estasi per la reunion. “L’amore vince sempre”, scrive una fan dell’ex naufraga vip. Qualcuno, invece, non perde occasione per lanciare frecciatine al vetriolo: “Ma quindi è vero che vi lasciate in estate e vi riprendete in inverno? E io che non ci volevo credere…”, si legge tra i commenti.

