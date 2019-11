Christian De Sica rivela a Domenica In di Mara Venier: “Mio padre mi ha lasciato in una situazione finanziaria infelice”

Christian De Sica ha rivelato a Domenica In di Mara Venier che il suo compianto padre l’ha lasciato in una situazione finanziaria infelice. Il famoso e popolare attore ha così ricordato il grande maestro del Neorealismo italiano: «Non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice, perché era un giocatore d’azzardo. Ha fatto bene però, si è goduto la vita, e mi ha lasciato tanto altro, non i soldi, ma cose più importanti».

Il padre desiderava che lui si laureasse, ma Christian aveva l’arte nel sangue: «Mi dispiace che se ne sia andato così presto, perché avrebbe potuto darmi dei consigli. All’inizio mi paragonavano a lui, ma è impossibile. Lui era un maestro del cinema, io volevo fare cose diverse».

Christian ha svelato un aneddoto sul padre quando anche in punto di morte faceva battute sul fondoschiena dell’infermiera: «Mi voleva far ridere anche in questo momento. Lui mi diceva sempre cerca di godere ogni attimo. Goditi anche l’attesa alla stazione».

Il collega e amico vip di Massimo Boldi ha poi parlato di sua madre e di suo fratello Manuel, scomparso recentemente: «Mio fratello mi manca, ma la perdita più dolorosa è stata quella di mia madre. Sono fortunato perché mio padre lo vedo ovunque, nei film o nei video televisivi. Di mia madre ho solo fotografie».

La presentatrice tv di Domenica In ha poi mostrato le immagini della famiglia costruita con la moglie Silvia Verdone, sorella del più famoso Carlo: «Ci sopportiamo da più di quarant’anni, da quando frequentavo la sua casa».

