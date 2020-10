Claudia Letizia accusa Taylor Mega di incitare le sue fan all’anoressia: arriva la replica

Claudia Letizia ha accusato Taylor Mega di incitare le sue fan all’anoressia. Un attacco durissimo e molto forte via social da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello 12 e attrice originaria di Pompei. La web influencer ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi non ha lasciato correre e ha stigmatizzato le dichiarazioni della cantante e showgirl di burlesque.

“Quella è anoressia, è un modello sbagliato”, ha detto l’ex gieffina a Mattino 5. “E lo dico da mamma, non sono certo invidiosa di una ragazza di poco più di 20 anni”, ha aggiunto Claudia.

“Stai facendo body shaming, non mi puoi dire anoressica, è come se dico obesa a una ragazza sovrappeso”, ha sottolineato Taylor Mega.

La conduttrice tv di Mattino 5, Federica Panicucci, ha rimproverato Claudia Letizia, prendendo le difese della web influencer.

Sulla querelle mediatico-social tra le due showgirl si è espressa anche la giornalista Candida Morvillo che ha spiegato: “Entrambe queste donne, se hanno una piccola colpa, è quella di proporre un modello iper sensualizzato e iper erotizzato femminile e questo sì che non fa bene alle ragazzine”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con l’opinione di Claudia oppure difendete la tesi di Taylor?