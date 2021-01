Claudia Letizia e Taylor Mega a Pomeriggio 5: nuovo scontro in tv

Claudia Letizia è tornata all’attacco di Taylor Mega durante la puntata odierna di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, scatenando l’ira di Antonella Mosetti e Raffaello Tonon. La showgirl di burlesque ed ex concorrente del Grande Fratello ha smentito le dichiarazioni riportate in un servizio della giornalista di Pomeriggio 5: “Non voglio somigliare a lei”. Taylor Mega ha replicato: “Chi disprezza, compra”. Claudia Letizia ha puntualizzato: “Secondo te Barbara, dopo un anno di pandemia io non lavoro, mentre lei lavora con Instagram. Perché?”. L’opinionista tv Raffaello Tonon ha stigmatizzato: “Bisogna studiare, studiare e studiare”.

Nei mesi scorsi Claudia Letizia aveva attaccato duramente Taylor Mega sui social perché a suo dire inciterebbe le sue fan all’anoressia. Lo scontro tra l’ex gieffina e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi si era poi spostato nei salotti tv di Canale 5, da Mattino Cinque a Pomeriggio 5.

Ora Claudia ha scelto di “ritoccare” il seno per inseguire le “orme e il successo social” di Taylor Mega. Oggi a Pomeriggio 5 sia Patrizia Rossetti sia Raffaello Tonon l’hanno ripresa, sottolineando che è bellissima e non deve essere gelosa o invidiosa di Taylor Mega che ha la metà dei suoi anni.

"Voglio rifarmi il seno per lavoro"

Ma è una speaker radiofonica ??????#Pomeriggio5 pic.twitter.com/931yPEqWE8 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 22, 2021

E voi che cosa ne pensate?