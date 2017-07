Claudio Amendola e Francesca Neri stanno insieme da 20 anni. Il famoso attore ha rivelato ai ragazzi del Giffoni 2017 che all’inizio nessuno scommetteva sul loro amore. L’ex opinionista del Grande Fratello ha dichiarato: “Vi dico una cosa che non ho mai detto prima – fa con tono complice ai ragazzi che l’hanno accolto con un’ovazione – Nei primi mesi del nostro rapporto, nei salotti romani si scommetteva su quanto avremmo resistito. I più ottimisti ci davano otto/dieci mesi: stiamo insieme da venti anni!”.

Il popolare attore, conduttore televisivo, produttore televisivo e regista romano ha poi sottolineato: “Siamo la dimostrazione che anche nel nostro mondo si possono conciliare famiglia e ambizioni. Noi ci siamo riusciti, soprattutto grazie a Francesca”.

Entrambi sono molto impegnati con il lavoro, ma riescono sempre a conciliare impegni lavorativi e famiglia. Per amore ha sacrificato una possibile carriera cinematografica internazionale. A tal proposito Claudio Amendola ha detto: “Dovevo andare alla prima londinese della miniserie Nostromo, una coproduzione Rai e BBC nella quale recitavo con Colin Firth e Albert Finney. Era il 1996, a Londra c’erano tutti quelli che contavano: essere là sarebbe stato un trampolino importante per iniziare una carriera all’estero. Ma invece di imbarcarmi per Londra decisi di dirigermi al gate per Madrid: io e Francesca ci frequentavamo da tre mesi ed era in Spagna per girare un film con Almodovar. Non ci pensai due volte – ha affermato Amendola – e volai verso di lei. Quando mi vide fece una faccia che non dimenticherò mai. Credo che proprio quel gesto abbia lasciato il segno”.

Al cuore non si comanda (quasi) mai!