Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani andranno a convivere a Riccione. L’ha rivelato l’ex tronista Claudio D’Angelo ed ex concorrente di Temptation Island 2016 ai suoi follower su Instagram. Qualche giorno fa Claudio ha scritto sul suo profilo social il seguente messaggio: “Voglio condividere con voi questo momento veramente duro, perché nella vita di un uomo certi momenti arrivano e nella vita di un uomo certi momenti fanno affrontati. Questo è sicuramente uno di quelli. E per attenuare la tensione del momento, voglio condividerlo insieme a voi, affinché voi mi diate una mano. Ecco, ciò che era mio, fra qualche ora sarà in comproprietà di un altro e soprattutto quello che era il mio spazio, ovvero ovunque, ben presto non sarà più solo mio, quindi mi devo dare una mossa e incominciare a fare spazio a colei che a ore arriverà, come ha già fatto un mese fa nella mia vita, arriverà nella mia casa. Un bacione a tutti, vi aggiornerò di come va!”.

L’ex tronista di Uomini e Donne Claudio D’Angelo ha poi lanciato una stoccata al vetriolo nei confronti della sua ex corteggiatrice e attuale tronista del famosa e popolare programma tv condotto da Maria De Filippi, Sonia Lorenzini: “Io ho visto una Sonia sempre diversa nel mio trono… Alla fine l’ho trovata sul trono. Secondo me non è una persona che ha le idee sempre ben chiare, perché ne cambia tante”. Siete d’accordo con lui?