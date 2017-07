Claudio Santamaria e Francesca Barra stanno insieme

Claudio Santamaria e Francesca Barra stanno ufficialmente insieme. L’ha confermato la giornalista al sito di attualità e gossip Dagospia. Dopo ben undici anni di matrimonio con Marcello Molfino e tre figli, la giornalista Francesca Barra ha deciso di voltare pagina in amore con uno degli uomini più affascinanti e sensuali del jet set italiano.

Claudio e Francesca stanno insieme da diversi mesi, ma ora sono usciti allo scoperto. Il settimanale di gossip Novella 2000 ha rivelato che la coppia vip di origini lucane ha visitato Matera nel giorno della festa patronale, per seguire i tre giri tradizionali del Carro trionfale in onore di Maria Santissima della Bruna. L’11 luglio scorso, l’attore e la giornalista si sono incontrati sulla terrazza dell’Hotel Roma per il compleanno del nuovo responsabile della comunicazione di Matteo Renzi, Marco Agnoletti: “In quella splendida cornice, dove c’erano proprio tutti quelli che contano, la coppia di amici è stata la più osservata e la più chiacchierata. Francesca e Claudio sono stati per tutta la sera vicini, e c’è chi giura che si tenessero per mano, tra gli sguardi dei presenti”.

Dagospia l’ha definita coppia poliamorosa. La giornalista ha inizialmente cinguettato: “Per tutelare la mia famiglia confermo che io e Marcello Molfino abbiamo deciso di restare una famiglia, ma in una forma differente. Siamo individui indipendenti e liberi. Pur mantenendo un affetto infinito, un legame solido e sincero”. Poi ha scritto una lettera aperta a Dagospia: “Avendo tre figli mi preme contestare la definizione con cui mi descrivete sul vostro sito: poliamorosa. Le uniche persone che amo contemporaneamente sono i miei tre figli. Per il resto sono monogama e sono stata chiara e limpida con la mia famiglia. Non sono stata beccata, sono semplicemente uscita ad una festa pubblica (anzi in più occasioni) con Claudio Santamaria proprio perché non dobbiamo nasconderci. Altrimenti avrei fatto come fanno gli amanti: chiusa in una stanza di un hotel. Avere una nuova relazione non significa essere poliamorosa”.

Auguri alla neo coppia vip del jet set italiano!