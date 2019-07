Clizia Incorvaia dopo la separazione da Francesco Sarcina: “Non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o ferisce”

Clizia Incorvaia dopo la separazione dal marito Francesco Sarcina ha rivelato sui social che non le piace più perdere tempo con ciò che le dispiace o ferisce. La loro storia matrimoniale è giunta al capolinea dall’autunno 2018.

Si è scritto e detto molto sul presunto tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio, ma la web influencer ha più volte chiarito che lei e Francesco Sarcina si erano già lasciati e ha rivelato che è stata lei a sorprendere Sarcina con una ragazza in atteggiamenti complici quando erano ancora marito e moglie.

Oggi la fotomodella e web influencer single e non ha nessuna storia in corso con il sex symbol del cinema italiano. Durante alcune Instagram Stories ha dichiarato: “Non ho pazienza per alcune cose, non perché sia diventata arrogante, semplicemente perché sono arrivata a un punto della mia vita, in cui non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o ferisce. Non ho pazienza per il cinismo – ha aggiunto -, critiche eccessive e richieste di qualsiasi natura. Ho perso la voglia di compiacere chi non mi aggrada, di amare chi non mi ama e di sorridere a chi non mi sorride. Non dedico più un minuto a chi mente o vuole manipolare”.

Per poi aggiungere: “Ho deciso di non convivere più con la presunzione, l’ipocrisia, la disonestà e le lodi a buon mercato. Non tollero l’erudizione selettiva e l’arroganza accademica. Non mi adeguo più al provincialismo e ai pettegolezzi. Non sopporto conflitti e confronti”.

Ha definitivamente voltato pagina e non ha nessun rimorso o rimpianto: “Credo in un mondo di opposti. Per questo evito le persone rigide e inflessibili. Nell’amicizia non mi piace la mancanza di lealtà e il tradimento. Non mi accompagno con chi non sappia incoraggiare o elogiare. I sensazionalismi mi annoiano e ho difficoltà ad accettare coloro a cui non piacciono gli animali. Soprattutto, non ho nessuna pazienza per chi non merita la mia pazienza”.

Tutto chiaro, no?

Redazione-iGossip