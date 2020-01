Com’è Federica Pellegrini in amore? “Sono precisina, ma non sono impossibile”

Com’è Federica Pellegrini in amore? La campionessa italiana di nuoto, che ha ritirato il premio “Leone del Veneto”, si è raccontata in una lunga intervista a Io Donna in cui ha descritto la sua personalità e ha svelato alcune curiosità e caratteristiche sul suo uomo ideale.

Federica Pellegrini – Foto: Facebook

La 31enne nuotatrice ha rivelato_ “Sono precisina, ma non sono impossibile. Dal punto di vista fisico, non mi piacciono i biondi. Per il resto, amo chi sa riflettere e si mette in discussione. Ma non è facile che gli uomini si facciano domande e questo limita molto la scelta. Le foto insieme a Matteo Giunta a Livigno? Sarebbero state uguali due anni fa”.

Chi sono le donne che ammira di più? “Nello sport, Franziska van Almsick, la grande campionessa tedesca di nuoto, che è stata sempre il mio punto di riferimento – ha spiegato l’ex compagna dell’ex nuotatore Filippo Magnini -. Fuori dallo sport Ilaria Cucchi perché è stata sola contro il mondo e ha vinto per suo fratello… Più volte mi sono immedesimata nella sua storia: 10 anni da sola contro il mondo sono tanti!”.

La campionessa Federica Pellegrini ha poi descritto il suo ritorno a Italia’s Got Talent: “L’ho vissuta meglio della prima volta, sicuramente mi sono sentita più tranquilla, a mio agio. Sono strafelice di aver accettato la proposta di far parte della giuria, due anni fa. Era una scommessa, ce l’ho fatta. Mi ha aiutato a staccare da quello che faccio tutti i giorni. Se ho scoperto qualcosa di me che non conoscevo? Direi di no, mi conosco abbastanza bene. Forse si sono stupiti di più a casa – ha proseguito -, o chi mi ha visto solo in piscina. Se mi avessero offerto un altro programma avrei detto di no, perché non mi piace non essere preparata per una sfida. Ma giudicare il talento è quello che sono abituata a fare; è una vita che gareggio. Nessuna paura? Avere tutto il pubblico alle spalle. Quello sì, è stato impattante. Bastianich? Bene. Eravamo intimoriti, perché ha fama di essere cattivissimo. Ma vedrete, verrà fuori in modo diverso, più rilassato. Se farò tv in futuro? Chissà. Per ora è stato divertente, ho avuto riscontri positivi. Ho imparato a mascherare la timidezza, Italia’s Got Talent mi ha aiutato”.

Quali sono i suoi obiettivi per il futuro? “Ho un’agenda piena di progetti – ha confidato la famosa e amatissima nuotatrice -. Intanto, un po’ di sport. Voglio impararli tutti, finora mi era vietato: giocare a tennis, sciare. Sono stufa di aspettare i miei amici a bordo pista. Da bambina facevo la settimana bianca con i miei genitori, mi piaceva tantissimo, ma ho dovuto smettere. Vorrei imparare a cucinare. Mia madre è un asso – ha svelato -, ma non ha fatto in tempo a insegnarmi perché sono andata via di casa molto presto. Non mi sono mai applicata finora, non ne avevo voglia. Ma prometto che lo farò. Ci sarebbe un progetto per restare nel nuoto, ma è presto per parlarne. Tokyo 2020? Comunque vada, sarà un’ultima bellissima gara. Sicuramente per le emozioni che avrò. Ma le qualificazioni saranno a fine marzo, aspettiamo”.