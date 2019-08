Come reagisce Barbara D’Urso agli insulti? “Me li faccio scivolare addosso”

Come reagisce Barbara D’Urso agli insulti? La famosa presentatrice tv di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso ha risposto a questo e ad altri quesiti posti dai suoi follower su Instagram Story. Mancano davvero pochi giorni al debutto delle nuove edizioni dei programmi tv di Canale 5 condotti dalla Dottoressa Giò, ma la potente e influente attrice trova sempre il tempo per rispondere alle curiosità dei suoi numerosi fan.

Come gestisce gli insulti e le offese degli hater? La presentatrice Barbara D’Urso ha risposto così: “Me li faccio scivolare addosso e mando pensieri positivi. Chi insulta non è sereno quindi gli auguro felicità”.

La presentatrice campana del Grande Fratello Vip vorrebbe rifare La Fattoria. Quest’ultimo reality show è rimasto nel suo cuore. Poi ha toccato temi molto più importanti come l’amore e la famiglia. “Amo i bambini – ha detto Carmelita -, ma bisogna dedicare loro tutto se stessa ed in questa fase della mia vita non potrei… e, poi, mica si può concepire un figlio da soli!”. Ha ribadito che vorrebbe innamorarsi e ha poi lanciato un’altra dichiarazione d’amore al popolo lgbt: “Per me è amore. Da più di 10 anni porto in tv la mia battaglia per i diritti civili e contro l’omofobia. L’omosessualità per me è normalità”.

