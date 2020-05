Com’era Giuseppe Conte da bambino e da ragazzo? Le foto sbancano sul web

Com’era Giuseppe Conte da bambino e da ragazzo? Il presidente del Consiglio dei ministri è molto amato e apprezzato dalle donne e dalle ragazze italiane poiché anche durante questo periodo di emergenza sanitaria internazionale davvero drammatico e difficile per ogni leader mondiale, da Donald Trump a Boris Johnson fino a Jair Bolsonaro, il capo del Governo italiano ha mostrato decisionismo e carattere anche nei contesti sovranazionali, in particolar modo durante i Consigli europei.

Giuseppe Conte – Foto: Facebook

Il nuovo Coronavirus sta provocando centinaia di migliaia di morti nel pianeta e sta causando gravissime ricadute sull’occupazione e in generale sul Pil in tutti i paesi del mondo: dalla Cina agli Stati Uniti d’America fino alla Germania. La più grave crisi sanitaria, economica e finanziaria del secondo Dopoguerra ha mandato in fumo milioni di posti di lavoro e ha portato al collasso diversi sistemi sanitari, anche delle grandi potenze mondiali.

Il premier italiano gode di grande fiducia e supporto degli italiani, a tal punto che secondo gli ultimi sondaggi di Index Research per Piazza Pulita di La7 è il leader politico che gode di maggior fiducia. Sui social network, in particolar modo su Instagram, sono nati diversi profili a suo sostegno anche da parte delle teenager oltre che di alcune vip del jet set nazionale, tra cui l’attrice e showgirl Anna Falchi.

In questi ultimi giorni sono spuntate sul web alcune foto del passato dell’avvocato, politico e giurista pugliese Giuseppe Conte. Gli scatti inediti del presidente del Consiglio dei ministri hanno mandato in estati le numerosissime fan e sostenitrici di Conte.

Scatti che hanno fatto subito il giro del web, diventando virali. I commenti positivi per il premier si sprecano sui social network e le più scatenate sono proprio le teenager.

Ma sul web sono spuntate altre immagini che immortalano Conte quando era bambino. Scatti dolcissimi e teneri che hanno fatto breccia nel cuore di milioni di italiani.

E voi che cosa ne pensate di questi scatti amarcord del presidente del Consiglio dei ministri?