Costantino della Gherardesca è ancora single. Il conduttore tv di Pechino Express non ha trovato un fidanzato, ma come ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Vero: “Forse è meglio così”. Trascorrerà le vacanze estive 2017 da solo in Colombia e in Austria. Una delle sue future tappe sarà il Madagascar.

L’irriverente e popolare conduttore tv Costantino della Gherardesca ha spiegato alla rivista di cronaca rosa che la popolarità gli ha dato davvero tanto: “Certo, non ho il tempo necessario per avere una vita sentimentale o per fermarmi a riflettere. Ma forse è meglio così. Di conseguenza, non mi resta che andare avanti…”.

Ha smentito di essere super corteggiato: “Non è così. Non credo che sia un caso se i viaggi alla fine li faccio sempre da solo”.

Costantino della Gherardesca, che si è schierato a favore dei matrimoni e adozioni gay, ha rivelato un lato assai inedito del suo essere viaggiatore: “Visto che conduco programmi per lo più avventurosi già durante l’autunno e l’inverno, quando in estate riesco a ritagliarmi un po’ di tempo per farmi una bella vacanza prediligo soprattutto le mete rilassanti. L’importante è che ci sia il wi-fi e la piscina: soltanto con questi due elementi riesco a rilassarmi fino in fondo. Adoro i vari comfort, d’altra parte lavoro per poterne beneficiare (sorride). Ogni volta che parto e preparo una valigia, non dimentico mai di portarmi dietro la crema solare e mi sbizzarrisco con i vestiti”.

In una precedente intervista al settimanale Oggi, Costantino avevea confessato il suo sogno: “Il mio unico desiderio sarebbe quello di fidanzarmi con uno sceicco e vivere in una villa ad Abu Dhabi circondato da tigri addomesticate”. Ci riuscirà? Molto presto ne sapremo qualcosa in più!

