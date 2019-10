Costanza Caracciolo incinta di Bobo Vieri per la seconda volta. La bellissima notizia è stata diffusa dal settimanale di gossip Chi. La rivista di cronaca rosa ha sorpreso la coppia vip insieme con la primogenita Stella durante una passeggiata per le vie di Milano. I fotografi del magazine rosa si sono soffermati sul pancino sospetto dell’ex velina di Striscia la notizia ed ex concorrente di Pechino Express.

La rivista di Alfonso Signorini ha svelato che la mamma vip Costanza Caracciolo è incinta di un’altra femminuccia!

Vieri e Caracciolo a Verissimo: “Pensiamo al secondo figlio”

Dopo essersi sposati lo scorso marzo durante una cerimonia privata in provincia di Milano, la coppia vip stava preparando una festa sfarzosa in Sicilia ma la nuova cicogna in volo ha posticipato il mega vip party.

D’altronde alcune settimane fa sia l’ex velina di Striscia la notizia sia l’ex calciatore Christian Vieri si erano sbilanciati sul secondo figlio a Verissimo. L’ex fuoriclasse di Inter, Milan e Juventus aveva confessato nel salotto tv di Silvia Toffanin: “La mia vita è molto migliore rispetto a prima. Siamo già al lavoro per un altro figlio”.

Ora sono prontissimi per l’arrivo della secondogenita. Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip