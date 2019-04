Cristiano Malgioglio pubblica uno screenshot sui social, ma spunta l’app per incontri gay Grindr

Cristiano Malgioglio ha commesso un’altra gaffe delle sue. Il simpaticissimo e famoso cantautore nonché opinionista del Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso ha pubblicato uno screenshot sul suo profilo Twitter di un articolo pubblicato sul quotidiano Libero, in cui il celebre e potente giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo ne tesseva le lodi in un editoriale intitolato “Malgioglio come ospite è sempre più bravo”.

A molti utenti, però, non è sfuggito un particolare all’interno dello screenshot. si vede infatti come l’articolo sia stato aperto da una particolare applicazione, Grindr.

Che cos’è Grindr? Gratuita, semplice, pratica e facile da utilizzare è l’app gay più scaricata al mondo. a più popolare per incontri gay. Lo scopo principale dell’applicazione, rivolta a gay e bisessuali, è quello di mettere subito in contatto l’utente con persone che si trovano nelle vicinanze. Disponibile in App Store dal 25 marzo 2009 e reso disponibile successivamente per Android e Blackberry, Grindr è l’app più usata nel mondo omosessuale per “rimorchiare”, conoscere e incontrare altri ragazzi.

Sotto il post del famoso cantautore non sono mancati i commenti divertiti degli utenti. Ancora una volta Malgioglio è riuscito a far parlare di sé anche durante le vacanze pasquali!