Cristiano Malgioglio ha un debole per Mauro Icardi e Imri Ziv

Cristiano Malgioglio ha un debole per il centravanti dell’Inter e della Nazionale argentina di calcio Mauro Icardi e per il giovanissimo e sexy collega israeliano Imri Ziv. Il 67enne cantante, paroliere e personaggio televisivo italiano ha rilasciato un’intervista radiofonica a ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, in cui ha parlato senza filtri e senza peli sulla lingua del collega vincitore del Festival di Sanremo 2017 Francesco Gabbani e dei suoi uomini preferiti del momento!

Malgioglio ha commentato così il sesto posto di Francesco Gabbani all’Eurovision Song Contest 2017: “Gabbani è entrato Papa ed è uscito Cardinale, la scimmia l’hanno mandata via. Eurovision ormai è diventato più importante di Sanremo, mi ha emozionato moltissimo Salvator Sobral, ho avuto modo di conoscerlo quest’anno a Lisbona perché stavo realizzando il mio disco e l’ho incontrato in uno studio di registrazione. Già avevo ascoltato il suo pezzo, mi piace perché è un ragazzo semplice, pulito, ha vinto con la sua semplicità. Il testo della sua canzone, poi, è di una bellezza incredibile. Ne sto facendo la versione italiana, voglio mandarla a Mina. Questo ragazzo è il nuovo Gaetano Veloso. A livello fisico, mi sono innamorato di Imri Ziv, un Ricky Martin più giovane e più bono”.

Ha poi continuato: “Ribadisco, Imri Ziv, l’israeliano, ha fatto impazzire tutti i gay, ha fatto saltare la libidine a tutti. Molto più maschile e molto più muscoloso di interessante. Anche Gabbani piace alla comunità gay? Ma non credo. Se si impazzisce per Gabbani io posso impazzire per Topo Gigio. Voi fate riferimento al gonfiore, ma non potrei mai fare un cattivo pensiero per Gabbani, piuttosto andrei a letto con Topo Gigio. Cosa piace di lui ai gay? I baffi, il sorriso, cos’ha? Il gonfiore di Gabbani potrebbe anche essere causato da un’ernia, poverino”.

Ha apprezzato il neo eletto presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron perché è bravo, competente e bello e secondo Cristiano sarà un grande presidente.

Poi ha svelato che il suo vero e grande sogno proibito è Mauro Icardi. “Il mio vero amore è l’argentino Mauro Icardi – ha detto Malgioglio – Sono pazzo di lui, è l’uomo col quale mi vorrei fidanzare, è di un bono pazzesco, per lui sarei pronto a fare a pugni con Wanda Nara. L’ho conosciuto perché una volta è stato ospite di Chiambretti. Lui è di un bono pazzesco, mi piace perché è molto gentile, gli avevo promesso che avrei cucinato per lui, è un mio grandissimo fans, gli ho detto ‘verrò a casa tua e ti cucinerò la parmigiana’, lui mi ha detto che ci sarebbe stata anche Wanda Nara e io gli ho detto di mandarla via quel giorno”.