Cristiano Ronaldo ha una storia d’amore segreta con un bellissimo fotomodello? Torna in auge il rumor sulla presunta omosessualità o bisessualità del divo del calcio internazionale. A parlarne pubblicamente è il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che in un articolo pubblicato su Libero Quotidiano ha scritto: “Pure Cristiano Ronaldo lo vogliono gay a tutti i costi. Quando si è una superstar come CR7, i mitomani che raccontano storie non mancano mai”.

Che cosa è successo? Perché si torna a parlare della presunta bisessualità oppure omosessualità del fuoriclasse della Juventus e della Nazionale portoghese di calcio, CR7?

Alessi ha spiegato: “Ora c’è un tizio assatanato che racconta da Torino che il 34enne asso portoghese della Juventus avrebbe un amante (scritto senza apostrofo, un uomo), un fotomodello bellissimo che lui raggiungerebbe a casa. Che palla: Cr7 non può nemmeno uscire di casa per comprare le sigarette (se fumasse). Vi ricordate la modella di Las Vegas che voleva spolparlo? «Mi ha sodomizzata» diceva, e poi il caso si è dissolto. Che ci sia in ballo un altro caso Mayorga 2.la vendetta?”.

In passato il tabloid britannico The Sun gli aveva affibbiato un flirt con Badr Hari, un pugile olandese di origini marocchine.