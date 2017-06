Cristiano Ronaldo: nati i suoi due gemellini. Madre surrogata?

Cristiano Ronaldo è diventato per la terza volta papà. A confermalo è la tv portoghese, che ha dato notizia della nascita di due gemellini, Eva e Matteo, nati in America lo scorso 8 giugno.

I gemellini di Cristiano Ronaldo, secondo indiscrezioni, sarebbero nati da una madre surrogata

Secondo indiscrezioni della stampa esisterebbe un colpo di scena: i bimbi sarebbero nati grazie ad una madre surrogata e non da Georgina Rodriguez, sua fidanzata dal 2015. Voci insistenti indicherebbero, però, anche la stessa Georgina incinta; un dubbio che regna ormai da qualche mese.

Quasi una settimana fa, infatti, Ronaldo aveva pubblicato su Instagram una foto insieme a Georgina in cui accarezzavano entrambi dolcemente il pancino della ragazza.



Intanto i due bei gemellini godono di ottima salute e si aggiungono al primo figlio di Cristiano Ronaldo. Il campione è infatti già papà di Cristiano Ronaldo Junior che ora ha 7 anni, anche lui nato con una gravidanza surrogata. Chissà se, a questo punto, il calciatore non sarà in attesa di un vero e proprio poker d’assi in famiglia, aggiungendo anche un quarto nascituro.