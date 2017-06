Cristiano Ronaldo è diventato di nuovo papà di due gemellini qualche settimana fa. Ora il calciatore più forte, potente, influente e ricco del pianeta ha presentato i suoi due gemellini al mondo intero mediante una foto condivisa sui suoi profili Instagram, Facebook e Twitter. Il miliardario papà vip ha avuto altri due gemelli da una madre surrogata. Proprio come era già successo con il suo primo figlio, Cristiano Ronaldo junior. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dalla stampa portoghese, i due bambini si chiamerebbero Matteo ed Eva.

La notizia della nascita dei gemellini era stata già svelata dai media portoghesi diversi giorni fa. Ora il divo del calcio internazionale ha ufficializzato il lieto evento dopo l’esclusione del Portogallo dalla Confederation Cup, il torneo che si sta svolgendo in Russia in queste settimane e al quale l’asso portoghese ha preso parte con la nazionale lusitana.

Questo è il messaggio pubblicato dal fuoriclasse del Real Madrid e fresco vincitore della Champions League sui suoi profili social: “Sono stato al servizio della Nazionale, come sempre, con corpo e anima, anche sapendo che i miei due figli erano nati. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il principale obiettivo sportivo che volevamo, ma sono certo che continueremo a dare gioia ai portoghesi. Il presidente della Federazione calcistica portoghese e il selezionatore nazionale hanno avuto oggi un atteggiamento che mi ha toccato e che non dimenticherò. Sono felice di poter finalmente stare con i miei figli per la prima volta”. Per poi aggiungere: “Così felice di poter tenere in braccio i due nuovi amori della mia vita”.

So happy to be able to hold the two new loves of my life ?? Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 29 Giu 2017 alle ore 10:09 PDT

Il celebre papà vip Cristiano Ronaldo è davvero molto entusiasta e felice. Molto presto diventerà di nuovo papà perché la sua fidanzata Georgina Rodriguez è incinta.

Congratulazioni e felicitazioni a CR7 e un caloroso benvenuto ai gemellini anche da parte della nostra redazione!